    Eurozone

    Industrieproduktion steigt moderater als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Industrieproduktion Eurozone: +0,2% im September
    • Erwarteter Anstieg lag bei 0,7%, enttäuschend
    • Energieerzeugung stützt, Konsumgüternachfrage sinkt

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone hat im September moderater als erwartet zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat stieg sie um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Produktion noch um revidierte 1,1 Prozent gefallen, nachdem zunächst ein Rückgang um 1,2 Prozent ermittelt worden war.

    Im Jahresvergleich stieg die Produktion im September um 1,2 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um zwei Prozent erwartet.

    Gestützt wurde die Produktion vor allem durch die merklich gestiegene Energieerzeugung. Auch die Produktion von Zwischen- und Investitionsgütern legte etwas zu. Merklich gesunken ist die Nachfrage nach Konsumgütern./jsl/jkr/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
