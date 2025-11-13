Industrieproduktion steigt moderater als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone hat im September moderater als erwartet zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat stieg sie um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Produktion noch um revidierte 1,1 Prozent gefallen, nachdem zunächst ein Rückgang um 1,2 Prozent ermittelt worden war.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion im September um 1,2 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um zwei Prozent erwartet.

Gestützt wurde die Produktion vor allem durch die merklich gestiegene Energieerzeugung. Auch die Produktion von Zwischen- und Investitionsgütern legte etwas zu. Merklich gesunken ist die Nachfrage nach Konsumgütern./jsl/jkr/jha/



