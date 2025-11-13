    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Fotodienstleisters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Die Umsatzentwicklung sei zwar solide gewesen, die Gewinne hätten aber enttäuscht. Optimistisch seien derweil die Signale für das so wichtige Weihnachtsgeschäft./mf/ag

    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: CEWE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 126
    Kursziel alt: 126
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



