BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Fotodienstleisters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Die Umsatzentwicklung sei zwar solide gewesen, die Gewinne hätten aber enttäuscht. Optimistisch seien derweil die Signale für das so wichtige Weihnachtsgeschäft./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:52 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 97,90EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.