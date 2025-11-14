Applied Materials: Umsätze gehen zurück – Aktie geht nachbörslich auf Talfahrt

Applied Materials, der weltweit größte Hersteller von Chipfertigungsanlagen, hat im abgelaufenen Quartal einen Rückgang beim Umsatz verbucht. Auch für die nächsten drei Monate sieht das Unternehmen wenig Besserung. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 rechnet das Management mit einer spürbaren Erholung der Nachfrage.

Für das laufende erste Fiskalquartal bis Ende Januar peilt das Unternehmen einen Umsatz von rund 6,85 Milliarden US-Dollar an. Das liegt zwar leicht über den Erwartungen der Analysten, bedeutet im Jahresvergleich aber trotzdem ein Minus von mehr als 4 Prozent. Die Belastung durch die verschärften US-Exportregeln gegenüber China drückt weiterhin auf das Geschäft, obwohl der chinesische Markt für Applied Materials von zentraler Bedeutung ist.