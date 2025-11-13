    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise erholen sich etwas von deutlichen Vortagesverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen leicht nach Vortagsverlusten.
    • Brent-Öl bei 63,04 USD, WTI bei 58,78 USD.
    • Opec+ erwartet Angebotsüberschuss, IEA prognostiziert.
    Ölpreise erholen sich etwas von deutlichen Vortagesverlusten
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben damit die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst gestoppt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 33 Cent auf 63,04 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 29 Cent auf 58,78 Dollar zu.

    Zur Wochenmitte waren die Ölpreise deutlich gefallen. Nach jüngsten Prognosen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gab die Notierung für Brent-Öl zeitweise um mehr als zwei Dollar je Barrel nach. Die Opec hatte zwar die Nachfrageprognose für das laufende und das kommende Jahr nicht verändert. Die Experten der Opec erwarten aber für das dritte Quartal einen Überschuss an Rohöl auf dem Weltmarkt, was die Ölpreise unter Druck setzte.

    Nach Einschätzung des Chefs des Ölkonzerns Chevron, Mike Wirth, kehren Öllieferungen aus den Staaten der Opec+ massiv auf den Markt zurück, nachdem der Ölverbund zuletzt eine Rücknahme von Förderbeschränkungen beschlossen hatte. "Es wird eine Zeit geben, in der das Angebot den Markt voraussichtlich übersteigen wird", sagte Wirth Bloomberg TV.

    Die Internationale Energieagentur IEA erwartet im kommenden Jahr sogar einen rekordhohen Überschuss von durchschnittlich vier Millionen Barrel pro Tag, wie aus dem Monatsbericht des Interessenverbands von Industriestaaten hervorgeht. Die IEA macht eine steigende Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ dafür verantwortlich. Allerdings haben die IEA-Prognosen die Ölpreise nicht weiter belastet.

    Mit dem jüngsten Preisrückgang haben die Ölpreise die vergleichsweise enge Handelsspanne verlassen, in der sie sich in den vergangenen Handelstagen befunden hatten. Im Verlauf von etwa zwei Wochen hatte sich der Preis für Brent-Öl bis zum Mittwoch in einer Spanne zwischen 63 und etwas über 65 Dollar je Barrel gehalten./jkr/jsl/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise erholen sich etwas von deutlichen Vortagesverlusten Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben damit die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst gestoppt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 33 Cent auf 63,04 US-Dollar. Ein …