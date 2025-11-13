Ölpreise erholen sich etwas von deutlichen Vortagesverlusten
- Ölpreise steigen leicht nach Vortagsverlusten.
- Brent-Öl bei 63,04 USD, WTI bei 58,78 USD.
- Opec+ erwartet Angebotsüberschuss, IEA prognostiziert.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben damit die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst gestoppt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 33 Cent auf 63,04 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 29 Cent auf 58,78 Dollar zu.
Zur Wochenmitte waren die Ölpreise deutlich gefallen. Nach jüngsten Prognosen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gab die Notierung für Brent-Öl zeitweise um mehr als zwei Dollar je Barrel nach. Die Opec hatte zwar die Nachfrageprognose für das laufende und das kommende Jahr nicht verändert. Die Experten der Opec erwarten aber für das dritte Quartal einen Überschuss an Rohöl auf dem Weltmarkt, was die Ölpreise unter Druck setzte.
Nach Einschätzung des Chefs des Ölkonzerns Chevron, Mike Wirth, kehren Öllieferungen aus den Staaten der Opec+ massiv auf den Markt zurück, nachdem der Ölverbund zuletzt eine Rücknahme von Förderbeschränkungen beschlossen hatte. "Es wird eine Zeit geben, in der das Angebot den Markt voraussichtlich übersteigen wird", sagte Wirth Bloomberg TV.
Die Internationale Energieagentur IEA erwartet im kommenden Jahr sogar einen rekordhohen Überschuss von durchschnittlich vier Millionen Barrel pro Tag, wie aus dem Monatsbericht des Interessenverbands von Industriestaaten hervorgeht. Die IEA macht eine steigende Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ dafür verantwortlich. Allerdings haben die IEA-Prognosen die Ölpreise nicht weiter belastet.
Mit dem jüngsten Preisrückgang haben die Ölpreise die vergleichsweise enge Handelsspanne verlassen, in der sie sich in den vergangenen Handelstagen befunden hatten. Im Verlauf von etwa zwei Wochen hatte sich der Preis für Brent-Öl bis zum Mittwoch in einer Spanne zwischen 63 und etwas über 65 Dollar je Barrel gehalten./jkr/jsl/jha/
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---