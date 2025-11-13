    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProCredit Holding & Co.KGaA AktievorwärtsNachrichten zu ProCredit Holding & Co.KGaA
    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gefährdete Kredite zehren an Gewinn von Procredit

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinneinbruch durch Kreditausfälle bei Procredit.
    • Risikovorsorge senkt Eigenkapitalrendite auf 7,4%.
    • Kreditvolumen wächst währungsbereinigt um 10%.
    Gefährdete Kredite zehren an Gewinn von Procredit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Berichtigt wird im ersten Absatz, zweiter Satz, die Veränderung: Der Gewinn betrug knapp ein Drittel rpt knapp ein Drittel weniger.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Drohende Kreditausfälle haben der Procredit Holding einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen einer hohen Risikovorsorge im dritten Quartal stand in den ersten neun Monaten unter dem Strich noch ein Gewinn von 58,2 Millionen Euro und damit knapp ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor, wie Procredit am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Bereits Ende Oktober hatte das im SDax gelistete Unternehmen seine Renditeprognose für das laufende Jahr wegen der gefährdeten Kredite zusammengestrichen.

    Die Eigenkapitalrendite dürfte den Angaben zufolge statt rund 10 Prozent nur noch 7 bis 8 Prozent erreichen. In den ersten neun Monaten lag sie nun bei 7,4 Prozent. Unterdessen konnte Procredit das Kreditvolumen währungsbereinigt um gut zehn Prozent ausweiten. Im Gesamtjahr soll es wie geplant währungsbereinigt um rund zwölf Prozent wachsen.

    Die Procredit Holding mit Sitz in Frankfurt ist die Muttergesellschaft der Procredit-Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist. Sie soll einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten. Der Schwerpunkt ihres Geschäfts liegt in Südost- und Osteuropa. Außerdem ist die Gruppe in Südamerika und in Deutschland aktiv./stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

    Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 16.296 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie um +0,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProCredit Holding & Co.KGaA bezifferte sich zuletzt auf 437,03 Mio..

    ProCredit Holding & Co.KGaA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5900 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ProCredit Holding & Co.KGaA - 622340 - DE0006223407

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProCredit Holding & Co.KGaA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gefährdete Kredite zehren an Gewinn von Procredit Drohende Kreditausfälle haben der Procredit Holding einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen einer hohen Risikovorsorge im dritten Quartal stand in den ersten neun Monaten unter dem Strich noch ein Gewinn von 58,2 Millionen Euro und damit knapp ein …