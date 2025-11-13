Gefährdete Kredite zehren an Gewinn von Procredit

ein kurzer Nachtrag zu den RoE von gestern:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12613/board/20251030072116-bild5.png





Das sind die RoE von einer europäischen Bankengruppe mit Headquarter in der EU, bei denen sich die Länder, in denen sie operieren, teilweise mit Procredit überschneiden.

Ein Vergleich ist nur bedingt möglich, sie sind deutlich größer, haben in einzelnen Märkten eine sehr gute Marktstellung, aber sie haben zB auch eine Tochter in der Ukraine (für die Bankengruppe im Vergleich zu Procredit unbedeutender, aber insgesamt ist sie größer), eine kleine in Russland und auch in einer ehemaligen Sowjetrepublik in Asien.

Die RoE, die sie erzielen, wird Procredit auf Gruppenebene nie erreichen. Das ist auch nicht das Ziel und der Anspruch und das Potential dazu haben sie schlichtweg nicht. Es soll nur zeigen, was in diesen Regionen grundsätzlich möglich ist.





Procredit guided mittelfristig ein RoE von 12-13% auf Gruppenebene an. Ob das realistisch ist oder nicht, dazu soll sich jeder selbst ein Bild machen.





Gegenwärtig ist es so, dass einzelne Banken in ihrer Gruppe dieses Ziel locker erreichen.

zB Bulgarien und Kosovo

Bulgarien RoE 11,5% (2021), 9,9% (2022), 15,7% (2023), 20% (2024)

Kosovo RoE 17% (2021), 21,8% (2022), 20,8% (2024), 23,2% (2024)





Das Eigenkapital der Bulgarischen Tochter beträgt 237 Mio EUR (06/2025), das der Tochter im Kosovo 145 Mio EUR (06/2025)





Ich würde nicht auf die Idee kommen, derartige Banken unter Eigenkapital zu verkaufen, wenn ich sie verkaufen möchte, und ich bin überzeugt, dass es sofort Interessenten gäbe, die das Geld haben und ihnen mehr als das Eigenkapital zahlen.

Bulgarien, zB, ist kein wildes Land, ein EU und Nato Mitgliedsstaat und das ok seitens der EU haben sie, den EURO mit 1.1.2026 einführen zu dürfen. Ob sie es machen, weiß ich nicht, müsste nachsehen.





Daneben gibt es eine Reihe von kleineren Banken in Südosteuropa, die performen so lala, dh. RoE < 10%. Deren Profitabilität möchte man durch die Expansion heben, das ist mE auch ein Mitgrund, warum sie die Wachstumsoffensive gestartet haben. Man wird sehen, ob/wie das gelingt.





Dann gibt es auch eine Bank, die perfomt derzeit nicht, nämlich die Außenstelle in Südamerika (ein historisches Erbe).





Auf Gruppenebene ergibt sich dann die RoE, so wie sie ist.





So, ich hoffe, ein wenig zur Versachlichung beigetragen zu haben, alle Angaben ohne Gewähr.

und nun ist es an der Zeit für Antworten zu offenen Fragen, die die Gewinnwarnung aufwirft.



