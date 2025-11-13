    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wie Marco Müller und sein Team von der Verticus Versicherungsvergleich GmbH die private Krankenversicherung neu denken (FOTO)

    Münster (ots) - Viele Menschen erleben die private Krankenversicherung als ein
    undurchsichtiges System: komplizierte Tarife, widersprüchliche Informationen,
    steigende Beiträge. Wer sich absichern will, steht häufig allein zwischen
    Vergleichsportalen und Beratern, die ihre Produkte wichtiger nehmen als die
    Menschen dahinter. Marco Müller wollte das nie akzeptieren. Seit zwanzig Jahren
    begleitet er Versicherte durch die komplexe Welt der privaten
    Krankenversicherung - mit einem Anspruch, der selten geworden ist:
    Verlässlichkeit statt Verkaufsdruck.

    Marco Müller stammt aus Trier, bodenständig und direkt. In den frühen
    2000er-Jahren begann er in einem klassischen Strukturvertrieb, doch schnell
    störte ihn, dass sich vieles um Umsatz drehte und wenig um Aufklärung. Er
    entschied sich, nur noch ein Thema wirklich ernsthaft zu verfolgen - die private
    Krankenversicherung. Heute leitet er die Verticus Versicherungsvergleich GmbH
    mit Sitz in Münster, berät zusammen mit seinem Team über 3.000 Kundinnen und
    Kunden und hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 5.000 Gespräche
    geführt. Sein Ansatz ist dabei klar: Entscheidungen sollen verstanden werden,
    nicht überredet.

    "Viele Menschen unterschreiben Verträge, die sie gar nicht richtig einordnen
    können", sagt Müller. "Mir ist wichtig, dass jemand am Ende weiß, warum er sich
    für etwas entscheidet. Dann entsteht Sicherheit." Diese Haltung prägt das
    gesamte Team der Verticus Versicherungsvergleich GmbH. Wenn ein Kunde an einem
    Sonntagabend eine Nachricht schreibt, weil er unsicher ist, bekommt er eine
    Antwort. Wenn ein Leistungsfall eintritt, begleiten sie den Vorgang persönlich -
    vom Antrag bis zur Kostenzusage. Es geht nicht darum, eine Versicherung zu
    verkaufen, sondern darum, Menschen langfristig zur Seite zu stehen.

    Wenn es darauf ankommt: Fälle aus der Praxis

    Die Geschichten, die aus dieser Haltung entstehen, sind oft leise, aber
    eindrucksvoll. Ein Kunde, kurz nach Vertragsbeginn schwer erkrankt, erhielt
    innerhalb weniger Tage Unterstützung bei der kompletten Abwicklung mit der
    Gesellschaft. Eine Familie, deren Beitrag nach vielen Jahren zur Belastung
    geworden war, fand mit Hilfe des Teams eine tragfähige Lösung durch
    Tarifoptimierung, ohne auf Leistungen zu verzichten. Für Müller und seine
    Kolleginnen und Kollegen ist das keine Ausnahme, sondern der Kern ihres
    Selbstverständnisses.

    "Vertrauen entsteht nicht durch große Worte, sondern durch Verlässlichkeit",
    sagt Marco Müller. "Wenn es eng wird, dann muss jemand erreichbar sein - egal,
    ob es Montagmorgen oder Sonntagabend ist." Die Verticus Versicherungsvergleich
    GmbH arbeitet digital, nutzt moderne Tools und Vergleichssysteme, bleibt aber
    persönlich ansprechbar. Das Team, zu dem Spezialisten wie Mats Kuhlmann für
    angestellte Arbeitnehmer gehören, setzt auf eine Verbindung aus technischer
    Präzision und menschlicher Nähe. Wer dort anruft, landet nicht in einer Hotline,
    sondern bei Menschen, die zuhören und erklären.

    Wo Beratung Haltung zeigt

    In einer Branche, in der oft Effizienz vor Empathie steht, erinnert der Ansatz
    von Marco Müller daran, dass Sicherheit im Kern ein Gefühl ist - das Gefühl,
    verstanden zu werden und sich auf jemanden verlassen zu können. Seine Arbeit ist
    nicht laut, nicht auf schnelle Abschlüsse ausgerichtet. Sie ist geduldig, klar
    und aufrichtig.

    Wer mit ihm spricht, merkt schnell: Hier geht es nicht um Tarife, sondern um
    Lebenssituationen. Um Menschen, die sich absichern wollen - und jemanden suchen,
    der das ernst nimmt.

    Sie möchten herausfinden, ob Ihre private Krankenversicherung wirklich zu Ihnen
    passt? Dann kontaktieren Sie jetzt Marco Müller von der Verticus
    Versicherungsvergleich GmbH (https://verticus-versicherungsvergleich.de/) und
    profitieren Sie von ehrlicher, unabhängiger und erfahrener Beratung, die Sie
    wirklich verstehen.

    Pressekontakt:

    verticus-versicherungsvergleich GmbH
    Weselerstrasse 316a
    48163 Münster
    E-Mail: mailto:m.mueller@verticus.de
    Web: https://verticus-versicherungsvergleich.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181403/6157427
    OTS: Verticus Versicherungsvergleich GmbH




