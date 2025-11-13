Wie Marco Müller und sein Team von der Verticus Versicherungsvergleich GmbH die private Krankenversicherung neu denken (FOTO)

Münster (ots) - Viele Menschen erleben die private Krankenversicherung als ein

undurchsichtiges System: komplizierte Tarife, widersprüchliche Informationen,

steigende Beiträge. Wer sich absichern will, steht häufig allein zwischen

Vergleichsportalen und Beratern, die ihre Produkte wichtiger nehmen als die

Menschen dahinter. Marco Müller wollte das nie akzeptieren. Seit zwanzig Jahren

begleitet er Versicherte durch die komplexe Welt der privaten

Krankenversicherung - mit einem Anspruch, der selten geworden ist:

Verlässlichkeit statt Verkaufsdruck.



Marco Müller stammt aus Trier, bodenständig und direkt. In den frühen

2000er-Jahren begann er in einem klassischen Strukturvertrieb, doch schnell

störte ihn, dass sich vieles um Umsatz drehte und wenig um Aufklärung. Er

entschied sich, nur noch ein Thema wirklich ernsthaft zu verfolgen - die private

Krankenversicherung. Heute leitet er die Verticus Versicherungsvergleich GmbH

mit Sitz in Münster, berät zusammen mit seinem Team über 3.000 Kundinnen und

Kunden und hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 5.000 Gespräche

geführt. Sein Ansatz ist dabei klar: Entscheidungen sollen verstanden werden,

nicht überredet.





"Viele Menschen unterschreiben Verträge, die sie gar nicht richtig einordnen

können", sagt Müller. "Mir ist wichtig, dass jemand am Ende weiß, warum er sich

für etwas entscheidet. Dann entsteht Sicherheit." Diese Haltung prägt das

gesamte Team der Verticus Versicherungsvergleich GmbH. Wenn ein Kunde an einem

Sonntagabend eine Nachricht schreibt, weil er unsicher ist, bekommt er eine

Antwort. Wenn ein Leistungsfall eintritt, begleiten sie den Vorgang persönlich -

vom Antrag bis zur Kostenzusage. Es geht nicht darum, eine Versicherung zu

verkaufen, sondern darum, Menschen langfristig zur Seite zu stehen.



Wenn es darauf ankommt: Fälle aus der Praxis



Die Geschichten, die aus dieser Haltung entstehen, sind oft leise, aber

eindrucksvoll. Ein Kunde, kurz nach Vertragsbeginn schwer erkrankt, erhielt

innerhalb weniger Tage Unterstützung bei der kompletten Abwicklung mit der

Gesellschaft. Eine Familie, deren Beitrag nach vielen Jahren zur Belastung

geworden war, fand mit Hilfe des Teams eine tragfähige Lösung durch

Tarifoptimierung, ohne auf Leistungen zu verzichten. Für Müller und seine

Kolleginnen und Kollegen ist das keine Ausnahme, sondern der Kern ihres

Selbstverständnisses.



"Vertrauen entsteht nicht durch große Worte, sondern durch Verlässlichkeit",

sagt Marco Müller. "Wenn es eng wird, dann muss jemand erreichbar sein - egal,

ob es Montagmorgen oder Sonntagabend ist." Die Verticus Versicherungsvergleich

GmbH arbeitet digital, nutzt moderne Tools und Vergleichssysteme, bleibt aber

persönlich ansprechbar. Das Team, zu dem Spezialisten wie Mats Kuhlmann für

angestellte Arbeitnehmer gehören, setzt auf eine Verbindung aus technischer

Präzision und menschlicher Nähe. Wer dort anruft, landet nicht in einer Hotline,

sondern bei Menschen, die zuhören und erklären.



Wo Beratung Haltung zeigt



In einer Branche, in der oft Effizienz vor Empathie steht, erinnert der Ansatz

von Marco Müller daran, dass Sicherheit im Kern ein Gefühl ist - das Gefühl,

verstanden zu werden und sich auf jemanden verlassen zu können. Seine Arbeit ist

nicht laut, nicht auf schnelle Abschlüsse ausgerichtet. Sie ist geduldig, klar

und aufrichtig.



Wer mit ihm spricht, merkt schnell: Hier geht es nicht um Tarife, sondern um

Lebenssituationen. Um Menschen, die sich absichern wollen - und jemanden suchen,

der das ernst nimmt.



Sie möchten herausfinden, ob Ihre private Krankenversicherung wirklich zu Ihnen

passt? Dann kontaktieren Sie jetzt Marco Müller von der Verticus

Versicherungsvergleich GmbH (https://verticus-versicherungsvergleich.de/) und

profitieren Sie von ehrlicher, unabhängiger und erfahrener Beratung, die Sie

wirklich verstehen.



Pressekontakt:



verticus-versicherungsvergleich GmbH

Weselerstrasse 316a

48163 Münster

E-Mail: mailto:m.mueller@verticus.de

Web: https://verticus-versicherungsvergleich.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181403/6157427

OTS: Verticus Versicherungsvergleich GmbH







