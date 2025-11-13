    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet Registered (C)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein

    Für Sie zusammengefasst
    • EU verdächtigt Google der Rechtswidrigkeit.
    • Verfahren der Europäischen Kommission eingeleitet.
    • Medien und Verlage könnten benachteiligt sein.
    EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein
    Foto: Solen Feyissa - unsplash

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google , Internetseiten von Medien und Verlagen in seinen Suchergebnissen rechtswidrig zu benachteiligen. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher ein Verfahren ein, wie sie mitteilte./rdz/DP/stk

    Alphabet Registered (C)

    -0,65 %
    -3,77 %
    +13,73 %
    +37,86 %
    +39,92 %
    +155,08 %
    +215,89 %
    +616,22 %
    -57,19 %
    ISIN:US02079K1079WKN:A14Y6H

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!
    Long
    261,59€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    299,97€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

    Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 246,6 auf Tradegate (13. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..

    Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -19,46 %/+25,84 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google , Internetseiten von Medien und Verlagen in seinen Suchergebnissen rechtswidrig zu benachteiligen. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher ein Verfahren ein, wie sie mitteilte./rdz/DP/stk …