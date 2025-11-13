EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein
- EU verdächtigt Google der Rechtswidrigkeit.
- Verfahren der Europäischen Kommission eingeleitet.
- Medien und Verlage könnten benachteiligt sein.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google , Internetseiten von Medien und Verlagen in seinen Suchergebnissen rechtswidrig zu benachteiligen. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher ein Verfahren ein, wie sie mitteilte./rdz/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie
Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 246,6 auf Tradegate (13. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..
Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -19,46 %/+25,84 % bedeutet.