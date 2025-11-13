EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 246,6 auf Tradegate (13. November 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..

Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -19,46 %/+25,84 % bedeutet.