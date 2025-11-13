Banken und Versicherungen setzen KI-Agenten ein, um Betrug zu bekämpfen, Anträge zu bearbeiten und planen neue Rollen zur Beaufsichtigung der KI

Berlin (ots) -



- Drei von fünf Banken und Versicherungen nennen die Kundengewinnung als einen

der Hauptgründe für den Einsatz von KI-Agenten

- 33 Prozent der Unternehmen entwickeln aktiv eigene KI-Agenten, allerdings

haben nur 10 Prozent diese in großem Umfang eingesetzt

- Fast die Hälfte der Banken und Versicherungen schafft neue Arbeitsplätze zur

Überwachung von KI-Agenten



Finanzinstitute verlagern wichtige kundenbezogene Prozesse aktiv auf KI-Agenten,

was eine rasante Veränderung in der Art und Weise bedeutet, wie Kunden mit

Banken und Versicherungen interagieren. Laut dem World Cloud Report in Financial

Services 2026

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-cloud-report/) des

Capgemini (http://www.capgemini.com/de) Research Institute gehören zu den

wichtigsten Prozessen, für die Banken cloud-native KI-Agenten in großem Umfang

einsetzen, Kundenservice (75 Prozent), Betrugserkennung (64 Prozent),

Kreditbearbeitung (61 Prozent) und Kunden-Onboarding (59 Prozent). Bei den

Versicherern zeigt sich ein ähnliches Muster: Auch hier steht der Kundenservice

an erster Stelle (70 Prozent), gefolgt von der Risikoprüfung (68 Prozent), der

Schadenbearbeitung (65 Prozent) und der Kundengewinnung (59 Prozent) - insgesamt

wird damit das Konzept neu definiert, was es bedeutet, Kunde eines

Finanzdienstleisters zu sein.





