Banken und Versicherungen setzen KI-Agenten ein, um Betrug zu bekämpfen, Anträge zu bearbeiten und planen neue Rollen zur Beaufsichtigung der KI
Berlin (ots) -
- Drei von fünf Banken und Versicherungen nennen die Kundengewinnung als einen
der Hauptgründe für den Einsatz von KI-Agenten
- 33 Prozent der Unternehmen entwickeln aktiv eigene KI-Agenten, allerdings
haben nur 10 Prozent diese in großem Umfang eingesetzt
- Fast die Hälfte der Banken und Versicherungen schafft neue Arbeitsplätze zur
Überwachung von KI-Agenten
Finanzinstitute verlagern wichtige kundenbezogene Prozesse aktiv auf KI-Agenten,
was eine rasante Veränderung in der Art und Weise bedeutet, wie Kunden mit
Banken und Versicherungen interagieren. Laut dem World Cloud Report in Financial
Services 2026
(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-cloud-report/) des
Capgemini (http://www.capgemini.com/de) Research Institute gehören zu den
wichtigsten Prozessen, für die Banken cloud-native KI-Agenten in großem Umfang
einsetzen, Kundenservice (75 Prozent), Betrugserkennung (64 Prozent),
Kreditbearbeitung (61 Prozent) und Kunden-Onboarding (59 Prozent). Bei den
Versicherern zeigt sich ein ähnliches Muster: Auch hier steht der Kundenservice
an erster Stelle (70 Prozent), gefolgt von der Risikoprüfung (68 Prozent), der
Schadenbearbeitung (65 Prozent) und der Kundengewinnung (59 Prozent) - insgesamt
wird damit das Konzept neu definiert, was es bedeutet, Kunde eines
Finanzdienstleisters zu sein.
Aktuelle Daten des Capgemini Research Institute[1] zeigen, dass KI-Agenten bis
2028 einen wirtschaftlichen Mehrwert von bis zu 450 Milliarden US-Dollar
erzielen könnten, was auf die Chancen hinweist, die sich für die
Finanzdienstleistungsbranche bieten. Um diese Chance zu nutzen, geben 33 Prozent
der Banken an, dass sie eigene KI-Agenten intern entwickeln, während 48 Prozent
der Finanzinstitute neue Stellen für Mitarbeiter schaffen, die die Agenten
beaufsichtigen.
Da KI-Agenten in der Lage sind, komplexe Arbeitsabläufe autonom zu verwalten,
geht die Rolle der Cloud über die eines reinen Infrastruktur- oder
Speicheranbieters hinaus. Fast zwei Drittel der Führungskräfte (61 Prozent)
betrachten cloudbasierte Orchestrierung mittlerweile als entscheidend für ihre
KI-Strategie und verwandeln Cloud-Plattformen in Innovationsmotoren, mit denen
Technologien schnell und in großem Umfang operationalisiert werden können.
"Die Kombination aus KI und Cloud ermöglicht es Banken und Versicherungen, die
Leistungsfähigkeit von KI-Agenten unmittelbar zu nutzen, um ihre Kunden mit
größerer Präzision, Geschwindigkeit und Mehrwert zu bedienen" , so Armin
Schübel, Head of Cloud für Financial Services bei Capgemini in Deutschland.
"Unsere Daten zeigen einen weit verbreiteten Optimismus in der Branche, dass das
Zeitalter der KI-Agenten neue Märkte erschließen und eine neue Phase der
