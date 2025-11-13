    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCapgemini AktievorwärtsNachrichten zu Capgemini
    Banken und Versicherungen setzen KI-Agenten ein, um Betrug zu bekämpfen, Anträge zu bearbeiten und planen neue Rollen zur Beaufsichtigung der KI

    Berlin (ots) -

    - Drei von fünf Banken und Versicherungen nennen die Kundengewinnung als einen
    der Hauptgründe für den Einsatz von KI-Agenten
    - 33 Prozent der Unternehmen entwickeln aktiv eigene KI-Agenten, allerdings
    haben nur 10 Prozent diese in großem Umfang eingesetzt
    - Fast die Hälfte der Banken und Versicherungen schafft neue Arbeitsplätze zur
    Überwachung von KI-Agenten

    Finanzinstitute verlagern wichtige kundenbezogene Prozesse aktiv auf KI-Agenten,
    was eine rasante Veränderung in der Art und Weise bedeutet, wie Kunden mit
    Banken und Versicherungen interagieren. Laut dem World Cloud Report in Financial
    Services 2026
    (https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-cloud-report/) des
    Capgemini (http://www.capgemini.com/de) Research Institute gehören zu den
    wichtigsten Prozessen, für die Banken cloud-native KI-Agenten in großem Umfang
    einsetzen, Kundenservice (75 Prozent), Betrugserkennung (64 Prozent),
    Kreditbearbeitung (61 Prozent) und Kunden-Onboarding (59 Prozent). Bei den
    Versicherern zeigt sich ein ähnliches Muster: Auch hier steht der Kundenservice
    an erster Stelle (70 Prozent), gefolgt von der Risikoprüfung (68 Prozent), der
    Schadenbearbeitung (65 Prozent) und der Kundengewinnung (59 Prozent) - insgesamt
    wird damit das Konzept neu definiert, was es bedeutet, Kunde eines
    Finanzdienstleisters zu sein.

    Aktuelle Daten des Capgemini Research Institute[1] zeigen, dass KI-Agenten bis
    2028 einen wirtschaftlichen Mehrwert von bis zu 450 Milliarden US-Dollar
    erzielen könnten, was auf die Chancen hinweist, die sich für die
    Finanzdienstleistungsbranche bieten. Um diese Chance zu nutzen, geben 33 Prozent
    der Banken an, dass sie eigene KI-Agenten intern entwickeln, während 48 Prozent
    der Finanzinstitute neue Stellen für Mitarbeiter schaffen, die die Agenten
    beaufsichtigen.

    Da KI-Agenten in der Lage sind, komplexe Arbeitsabläufe autonom zu verwalten,
    geht die Rolle der Cloud über die eines reinen Infrastruktur- oder
    Speicheranbieters hinaus. Fast zwei Drittel der Führungskräfte (61 Prozent)
    betrachten cloudbasierte Orchestrierung mittlerweile als entscheidend für ihre
    KI-Strategie und verwandeln Cloud-Plattformen in Innovationsmotoren, mit denen
    Technologien schnell und in großem Umfang operationalisiert werden können.

    "Die Kombination aus KI und Cloud ermöglicht es Banken und Versicherungen, die
    Leistungsfähigkeit von KI-Agenten unmittelbar zu nutzen, um ihre Kunden mit
    größerer Präzision, Geschwindigkeit und Mehrwert zu bedienen" , so Armin
    Schübel, Head of Cloud für Financial Services bei Capgemini in Deutschland.
    "Unsere Daten zeigen einen weit verbreiteten Optimismus in der Branche, dass das
    Zeitalter der KI-Agenten neue Märkte erschließen und eine neue Phase der
