DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Andy Chu am Donnerstag. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege um zehn Prozent über der aktuellen Konsensschätzung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 113,5EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Andy Chu
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 124
Kursziel alt: 124
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
