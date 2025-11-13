    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASOS AktievorwärtsNachrichten zu ASOS
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Mit einer neuen Maßnahme zur Refinanzierung komme der Online-Händler einer längerfristigen soliden Finanzierung näher, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Zinslasten dürften in der Folge des Deals abnehmen./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: ASOS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,4
    Kursziel alt: 4,4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



