DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Mit einer neuen Maßnahme zur Refinanzierung komme der Online-Händler einer längerfristigen soliden Finanzierung näher, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Zinslasten dürften in der Folge des Deals abnehmen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.