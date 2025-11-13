Eckert & Ziegler - Aktie mit Kurssprung +6,63 % - 13.11.2025

Die Eckert & Ziegler Aktie notiert aktuell bei 17,125€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,63 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,065 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eckert & Ziegler Aktie. Nach einem Plus von +3,25 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 17,125€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

Der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,40 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um -0,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eckert & Ziegler eine negative Entwicklung von -63,91 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,40 % 1 Monat -5,39 % 3 Monate -14,40 % 1 Jahr -58,61 %

Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd.EUR € wert.

Eckert & Ziegler lässt die Probleme des Frühjahrs weiter hinter sich. Auch im dritten Quartal konnte der Strahlen- und Medizintechnikkonzern seinen Umsatz steigern und verdiente dabei mehr als ein Jahr zuvor. Wichtigster Treiber blieb das Geschäft …

Eckert & Ziegler SE is on a growth trajectory, with Q3 2025 sales and profits surpassing last year's figures, driven by a booming Medical segment and a confident forecast for the year.

Eckert & Ziegler SE beeindruckt im 3. Quartal 2025 mit starkem Umsatz und Gewinnwachstum, während das Segment Medical besonders hervorsticht. Trotz Herausforderungen bleibt die Jahresprognose stabil.

Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.