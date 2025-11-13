DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Risiken mit Blick auf das Gesamtjahr seien nun wohl ausgeräumt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Das Wachstumspotenzial in das Jahr 2027 hinein sei erheblich. Das Geschäftsjahr 2026/2027 könne für den Halbleiterhersteller ein herausragendes werden./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 36,46EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Johannes Schaller

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



