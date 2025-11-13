    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Risiken mit Blick auf das Gesamtjahr seien nun wohl ausgeräumt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Das Wachstumspotenzial in das Jahr 2027 hinein sei erheblich. Das Geschäftsjahr 2026/2027 könne für den Halbleiterhersteller ein herausragendes werden./bek/ag

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 36,46EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Johannes Schaller
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


