UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) des Industriedienstleisters hätten die Markterwartungen übertroffen, hob Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag hervor. Der freie Barmittelzufluss sei stark gewesen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,36 % und einem Kurs von 99,35EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte