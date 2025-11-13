    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Zoll-Gespräche zwischen Schweiz und den USA im Tagesverlauf geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Schweizer Zoll-Delegation trifft US-Administration heute.
    • Gespräche auf verschiedenen Ebenen, Zollproblematik im Fokus.
    • Abschluss der Verhandlungen am Donnerstag unwahrscheinlich.

    BERN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Schweizer Zoll-Delegation mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin wird sich am Nachmittag (Ostküstenzeit) zu Gesprächen mit der US-Administration in Washington treffen. Diese fänden "auf verschiedenen Ebenen" statt, sagte ein Sprecher auf Anfrage von Keystone-SDA.

    Seit Anfang August gilt für Schweizer Exporte ein US-Strafzoll von 39 Prozent. Wirtschaftsminister Guy Parmelin war deshalb am frühen Donnerstagmorgen (MEZ) in der US-Bundeshauptstadt Washington D.C. gelandet.

    Dort wird Parmelin unter anderem den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu Zollgesprächen treffen, wie sein Departementssprecher Markus Spörndli am Mittwochabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Ein Abschluss in den Zollverhandlungen am Donnerstag sei aber "eher unwahrscheinlich", so Spörndli am Donnerstagmorgen weiter./mk/AWP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    
