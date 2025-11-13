Von gesetzlicher Pflicht zum Zukunftsvorteil
Wie die AMGEON Solutions GmbH Arbeitsschutz neu definiert (FOTO)
Sandhausen (ots) - Gesetzliche Vorgaben, steigende Anforderungen und immer neue
Risiken - zahlreiche Unternehmen tun sich mit der konsequenten Umsetzung von
Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement schwer. Gleichzeitig steht dabei viel
auf dem Spiel: Neben Rechtssicherheit geht es auch um Arbeitgeberattraktivität,
Kosteneffizienz und die Gesundheit der Mitarbeiter. Wie also lässt sich der
Spagat zwischen Vorschrift und gelebter Fürsorge meistern?
Für viele Unternehmen in Deutschland gehört die Organisation von Arbeitsmedizin
und Arbeitssicherheit zu den größten Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.
Zwar sind die gesetzlichen Vorgaben eindeutig, umgesetzt wird jedoch oft nur das
Nötigste. Kein Wunder, denn vielerorts wird all das noch immer als lästige
Pflicht empfunden, kostspielig und zeitintensiv, statt als echter Beitrag zur
Unternehmensentwicklung gesehen. Die Folge: Verpasste Chancen in der Prävention,
Unsicherheiten in der Dokumentation und eine Belegschaft, die mit Belastungen
wie Stress, ergonomischen Defiziten oder unzureichender Gesundheitsvorsorge oft
allein dasteht. "Wer Arbeitsschutz nur als bürokratische Auflage und nicht als
Zukunftsinvestition betrachtet, riskiert nicht nur behördliche Sanktionen,
sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens", erklärt Florian
Janko von der AMGEON Solutions GmbH.
"Der nachhaltigste Weg zu mehr Rechtssicherheit, Mitarbeiterschutz und Effizienz
ist ein ganzheitliches Betreuungskonzept, das Arbeitsmedizin und
Arbeitssicherheit intelligent miteinander verzahnt", fügt er hinzu. So zählt die
AMGEON Solutions GmbH deutschlandweit zu den Vorreitern für moderne
Betreuungslösungen und versteht sich als Partner auf Augenhöhe für alle Branchen
und Betriebsgrößen. Statt kurzfristiger Maßnahmen oder reiner
"Feuerwehreinsätze" setzt das Team rund um Florian Janko dabei auf ein
ineinandergreifendes Leistungspaket, das Unternehmen nicht nur entlastet,
sondern auch messbar voranbringt: von der individuellen Gefährdungsbeurteilung
über digitale Prozessoptimierung bis hin zu mobilen medizinischen Teams und
passgenauen Schulungen. Was moderne Arbeitsschutzkonzepte heute leisten müssen
und warum Digitalisierung und Menschlichkeit einander nicht widersprechen,
erfahren Sie hier.
Sicherheitstechnische Betreuung - Herzstück des Arbeitsschutzes
Die sicherheitstechnische Betreuung von Unternehmen ist in Deutschland
gesetzlich vorgeschrieben, doch AMGEON Solutions GmbH geht bewusst einen Schritt
weiter: "Sicherheit ist keine Pflichtübung, sondern Zukunftsvorsorge", lautet
der Leitsatz des Unternehmens. Zentrale Elemente sind die umfangreichen
Gefährdungsbeurteilungen aller Arbeitsbereiche, regelmäßige Betriebsbegehungen
