Wie die AMGEON Solutions GmbH Arbeitsschutz neu definiert (FOTO)

Sandhausen (ots) - Gesetzliche Vorgaben, steigende Anforderungen und immer neue

Risiken - zahlreiche Unternehmen tun sich mit der konsequenten Umsetzung von

Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement schwer. Gleichzeitig steht dabei viel

auf dem Spiel: Neben Rechtssicherheit geht es auch um Arbeitgeberattraktivität,

Kosteneffizienz und die Gesundheit der Mitarbeiter. Wie also lässt sich der

Spagat zwischen Vorschrift und gelebter Fürsorge meistern?



Für viele Unternehmen in Deutschland gehört die Organisation von Arbeitsmedizin

und Arbeitssicherheit zu den größten Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.

Zwar sind die gesetzlichen Vorgaben eindeutig, umgesetzt wird jedoch oft nur das

Nötigste. Kein Wunder, denn vielerorts wird all das noch immer als lästige

Pflicht empfunden, kostspielig und zeitintensiv, statt als echter Beitrag zur

Unternehmensentwicklung gesehen. Die Folge: Verpasste Chancen in der Prävention,

Unsicherheiten in der Dokumentation und eine Belegschaft, die mit Belastungen

wie Stress, ergonomischen Defiziten oder unzureichender Gesundheitsvorsorge oft

allein dasteht. "Wer Arbeitsschutz nur als bürokratische Auflage und nicht als

Zukunftsinvestition betrachtet, riskiert nicht nur behördliche Sanktionen,

sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens", erklärt Florian

Janko von der AMGEON Solutions GmbH.







ist ein ganzheitliches Betreuungskonzept, das Arbeitsmedizin und

Arbeitssicherheit intelligent miteinander verzahnt", fügt er hinzu. So zählt die

AMGEON Solutions GmbH deutschlandweit zu den Vorreitern für moderne

Betreuungslösungen und versteht sich als Partner auf Augenhöhe für alle Branchen

und Betriebsgrößen. Statt kurzfristiger Maßnahmen oder reiner

"Feuerwehreinsätze" setzt das Team rund um Florian Janko dabei auf ein

ineinandergreifendes Leistungspaket, das Unternehmen nicht nur entlastet,

sondern auch messbar voranbringt: von der individuellen Gefährdungsbeurteilung

über digitale Prozessoptimierung bis hin zu mobilen medizinischen Teams und

passgenauen Schulungen. Was moderne Arbeitsschutzkonzepte heute leisten müssen

und warum Digitalisierung und Menschlichkeit einander nicht widersprechen,

erfahren Sie hier.



Sicherheitstechnische Betreuung - Herzstück des Arbeitsschutzes



Die sicherheitstechnische Betreuung von Unternehmen ist in Deutschland

gesetzlich vorgeschrieben, doch AMGEON Solutions GmbH geht bewusst einen Schritt

weiter: "Sicherheit ist keine Pflichtübung, sondern Zukunftsvorsorge", lautet

der Leitsatz des Unternehmens. Zentrale Elemente sind die umfangreichen

