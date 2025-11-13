    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Von gesetzlicher Pflicht zum Zukunftsvorteil

    Wie die AMGEON Solutions GmbH Arbeitsschutz neu definiert (FOTO)

    Sandhausen (ots) - Gesetzliche Vorgaben, steigende Anforderungen und immer neue
    Risiken - zahlreiche Unternehmen tun sich mit der konsequenten Umsetzung von
    Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement schwer. Gleichzeitig steht dabei viel
    auf dem Spiel: Neben Rechtssicherheit geht es auch um Arbeitgeberattraktivität,
    Kosteneffizienz und die Gesundheit der Mitarbeiter. Wie also lässt sich der
    Spagat zwischen Vorschrift und gelebter Fürsorge meistern?

    Für viele Unternehmen in Deutschland gehört die Organisation von Arbeitsmedizin
    und Arbeitssicherheit zu den größten Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.
    Zwar sind die gesetzlichen Vorgaben eindeutig, umgesetzt wird jedoch oft nur das
    Nötigste. Kein Wunder, denn vielerorts wird all das noch immer als lästige
    Pflicht empfunden, kostspielig und zeitintensiv, statt als echter Beitrag zur
    Unternehmensentwicklung gesehen. Die Folge: Verpasste Chancen in der Prävention,
    Unsicherheiten in der Dokumentation und eine Belegschaft, die mit Belastungen
    wie Stress, ergonomischen Defiziten oder unzureichender Gesundheitsvorsorge oft
    allein dasteht. "Wer Arbeitsschutz nur als bürokratische Auflage und nicht als
    Zukunftsinvestition betrachtet, riskiert nicht nur behördliche Sanktionen,
    sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens", erklärt Florian
    Janko von der AMGEON Solutions GmbH.

    "Der nachhaltigste Weg zu mehr Rechtssicherheit, Mitarbeiterschutz und Effizienz
    ist ein ganzheitliches Betreuungskonzept, das Arbeitsmedizin und
    Arbeitssicherheit intelligent miteinander verzahnt", fügt er hinzu. So zählt die
    AMGEON Solutions GmbH deutschlandweit zu den Vorreitern für moderne
    Betreuungslösungen und versteht sich als Partner auf Augenhöhe für alle Branchen
    und Betriebsgrößen. Statt kurzfristiger Maßnahmen oder reiner
    "Feuerwehreinsätze" setzt das Team rund um Florian Janko dabei auf ein
    ineinandergreifendes Leistungspaket, das Unternehmen nicht nur entlastet,
    sondern auch messbar voranbringt: von der individuellen Gefährdungsbeurteilung
    über digitale Prozessoptimierung bis hin zu mobilen medizinischen Teams und
    passgenauen Schulungen. Was moderne Arbeitsschutzkonzepte heute leisten müssen
    und warum Digitalisierung und Menschlichkeit einander nicht widersprechen,
    erfahren Sie hier.

    Sicherheitstechnische Betreuung - Herzstück des Arbeitsschutzes

    Die sicherheitstechnische Betreuung von Unternehmen ist in Deutschland
    gesetzlich vorgeschrieben, doch AMGEON Solutions GmbH geht bewusst einen Schritt
    weiter: "Sicherheit ist keine Pflichtübung, sondern Zukunftsvorsorge", lautet
    der Leitsatz des Unternehmens. Zentrale Elemente sind die umfangreichen
    Gefährdungsbeurteilungen aller Arbeitsbereiche, regelmäßige Betriebsbegehungen
