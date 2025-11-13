75 Jahre Spielwarenmesse - Feiern, entdecken, vernetzen! / Aktionen auf dem gesamten Messegelände und in der ToyCityNürnberg / Besondere Ehrung
15 Aussteller von Anfang an dabei (FOTO)
Nürnberg (ots) - Genau 75 Tage vor Messebeginn startet am 13. November im
Online-Magazin "Spirit of Play" der Countdown für ein besonderes Jubiläum: 2026
feiert die Spielwarenmesse ihr 75-jähriges Bestehen - und verwandelt vom 27. bis
31. Januar das Nürnberger Messegelände in ein einzigartiges Erlebnisareal für
die internationale Toy-Community. Mit zahlreichen Aktionen, interaktiven
Angeboten und Raum für persönliche Begegnungen wird die Geburtstagsausgabe zum
unverzichtbaren Place to be für die gesamte Branche.
Einmalige Ausgabe
Einmalige Ausgabe
"Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Beteiligten für das
großartige Miteinander zu bedanken, indem sie 'ihre' Spielwarenmesse in einer
ganz besonderen Atmosphäre erleben können", betont Christian Ulrich, Sprecher
des Vorstands der Spielwarenmesse eG. Der Auftakt ist erfolgt: Das
Online-Magazin "Spirit of Play" erzählt die Erfolgsgeschichte, die als "Deutsche
Spielwaren-Fachmesse" 1950 startete, auf lebendige Weise. Täglich liefern
Geschichten, Fakten und Hintergrundberichte neue Einblicke in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Spielwarenmesse. Gleichzeitig sind Aussteller sowie
Besucherinnen und Besucher eingeladen, ganz persönliche Storys zu teilen -
ausgenommen die Jahre 2021 und 2022, in denen die Messe pandemiebedingt nicht
vor Ort stattfinden konnte.
Mitten im Geschehen
Während der Veranstaltung sorgen verschiedene Jubiläumsangebote für
unvergessliche Momente: Eine Ausstellung mit interaktiven Elementen vor dem
zentral gelegenen Eingang Mitte gibt spannende Einblicke in die Historie der
Spielwarenmesse und zeigt die wichtigsten Meilensteine auf, wie die rasche
Internationalisierung, den Umzug aufs Messegelände oder auch weltweite
Produktpremieren. Zur Erfolgsgeschichte zählen ebenso die fortschreitende
Digitalisierung sowie der Ausbau des starken Networking-Charakters unter den
heutigen Vorständen Florian Hess, Jens Pflüger und Christian Ulrich. Als
weiteres Highlight feiern auf dem gesamten Messegelände zahlreiche Aussteller
das Jubiläum mit eigenen Aktionen - von interaktiven Spielstationen über
musikalische Darbietungen bis hin zu kreativen Foto-Spots wird vieles geboten.
15 Aussteller, die von Anfang dabei sind, werden gebührend geehrt:
EDWIN MIEG oHG TIPP-KICK GmbH, Franz Schneider GmbH & Co. KG, Gebr. Märklin &
Cie. GmbH, HABA Sales GmbH & Co. KG Teil der HABA FAMILYGROUP, Heless GmbH, J.A.
Huck GmbH & Co KG Metallwarenfabrik, J.G. Schrödel GmbH, Loquai Holzkunst GmbH,
Peter Bausch GmbH & Co. KG, Rathgeber GmbH, Ravensburger Verlag GmbH, Sieper
Beteiligungs GmbH, Sieper GmbH, Sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG,
Teddy-Hermann GmbH Hermann Teddy Original
Glanzlichter zum Jubiläum
Die exklusive ToyNight bringt am ersten Messetag alle Aussteller zusammen,
während die RedNight am Donnerstagabend mit stimmungsvollen Standpartys den
Austausch von Branchenkolleginnen und -kollegen fördert. Ein großes Feuerwerk im
Messepark läutet diesen besonderen Abend ein. Auch in der ToyCity Nürnberg wird
das Jubiläum der Spielwarenmesse sichtbar sein. Aktuelle Informationen zu allen
Events liefern die App sowie die Webseite
http://www.spielwarenmesse.de/de/75-jubilaeum . "Fans" der Messe können dort
beispielsweise ihr Foto mit einem Rahmen im exklusiven 75-Jahre-Design versehen
und ihre Vorfreude auf die größte Branchenparty des Jahres teilen.
Die Meilensteine der Spielwarenmesse im Überblick 1949 - 2026 finden Sie hier. (
https://www.spielwarenmesse-eg.de/fileadmin/SeG_Dateien/PDF/Pressemitteilungen/2
0251113_SWM_Meilensteine_de.pdf)
Pressekontakt:
Scarlett Wisotzki
Director Communications
Spielwarenmesse eG
Tel.: +49 911 99813-33
Mail: mailto:s.wisotzki@spielwarenmesse.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40482/6157470
OTS: Spielwarenmesse eG
