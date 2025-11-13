15 Aussteller von Anfang an dabei (FOTO)

Nürnberg (ots) - Genau 75 Tage vor Messebeginn startet am 13. November im

Online-Magazin "Spirit of Play" der Countdown für ein besonderes Jubiläum: 2026

feiert die Spielwarenmesse ihr 75-jähriges Bestehen - und verwandelt vom 27. bis

31. Januar das Nürnberger Messegelände in ein einzigartiges Erlebnisareal für

die internationale Toy-Community. Mit zahlreichen Aktionen, interaktiven

Angeboten und Raum für persönliche Begegnungen wird die Geburtstagsausgabe zum

unverzichtbaren Place to be für die gesamte Branche.



Einmalige Ausgabe





"Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Beteiligten für das

großartige Miteinander zu bedanken, indem sie 'ihre' Spielwarenmesse in einer

ganz besonderen Atmosphäre erleben können", betont Christian Ulrich, Sprecher

des Vorstands der Spielwarenmesse eG. Der Auftakt ist erfolgt: Das

Online-Magazin "Spirit of Play" erzählt die Erfolgsgeschichte, die als "Deutsche

Spielwaren-Fachmesse" 1950 startete, auf lebendige Weise. Täglich liefern

Geschichten, Fakten und Hintergrundberichte neue Einblicke in Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft der Spielwarenmesse. Gleichzeitig sind Aussteller sowie

Besucherinnen und Besucher eingeladen, ganz persönliche Storys zu teilen -

ausgenommen die Jahre 2021 und 2022, in denen die Messe pandemiebedingt nicht

vor Ort stattfinden konnte.



Mitten im Geschehen



Während der Veranstaltung sorgen verschiedene Jubiläumsangebote für

unvergessliche Momente: Eine Ausstellung mit interaktiven Elementen vor dem

zentral gelegenen Eingang Mitte gibt spannende Einblicke in die Historie der

Spielwarenmesse und zeigt die wichtigsten Meilensteine auf, wie die rasche

Internationalisierung, den Umzug aufs Messegelände oder auch weltweite

Produktpremieren. Zur Erfolgsgeschichte zählen ebenso die fortschreitende

Digitalisierung sowie der Ausbau des starken Networking-Charakters unter den

heutigen Vorständen Florian Hess, Jens Pflüger und Christian Ulrich. Als

weiteres Highlight feiern auf dem gesamten Messegelände zahlreiche Aussteller

das Jubiläum mit eigenen Aktionen - von interaktiven Spielstationen über

musikalische Darbietungen bis hin zu kreativen Foto-Spots wird vieles geboten.



15 Aussteller, die von Anfang dabei sind, werden gebührend geehrt:



EDWIN MIEG oHG TIPP-KICK GmbH, Franz Schneider GmbH & Co. KG, Gebr. Märklin &

Cie. GmbH, HABA Sales GmbH & Co. KG Teil der HABA FAMILYGROUP, Heless GmbH, J.A.

Huck GmbH & Co KG Metallwarenfabrik, J.G. Schrödel GmbH, Loquai Holzkunst GmbH,

Peter Bausch GmbH & Co. KG, Rathgeber GmbH, Ravensburger Verlag GmbH, Sieper

Beteiligungs GmbH, Sieper GmbH, Sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG,

Teddy-Hermann GmbH Hermann Teddy Original



Glanzlichter zum Jubiläum



Die exklusive ToyNight bringt am ersten Messetag alle Aussteller zusammen,

während die RedNight am Donnerstagabend mit stimmungsvollen Standpartys den

Austausch von Branchenkolleginnen und -kollegen fördert. Ein großes Feuerwerk im

Messepark läutet diesen besonderen Abend ein. Auch in der ToyCity Nürnberg wird

das Jubiläum der Spielwarenmesse sichtbar sein. Aktuelle Informationen zu allen

Events liefern die App sowie die Webseite

http://www.spielwarenmesse.de/de/75-jubilaeum . "Fans" der Messe können dort

beispielsweise ihr Foto mit einem Rahmen im exklusiven 75-Jahre-Design versehen

und ihre Vorfreude auf die größte Branchenparty des Jahres teilen.



Die Meilensteine der Spielwarenmesse im Überblick 1949 - 2026 finden Sie hier. (

https://www.spielwarenmesse-eg.de/fileadmin/SeG_Dateien/PDF/Pressemitteilungen/2

0251113_SWM_Meilensteine_de.pdf)



