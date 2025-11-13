15 Aussteller von Anfang an dabei (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    113 Aufrufe

    Nürnberg (ots) - Genau 75 Tage vor Messebeginn startet am 13. November im
    Online-Magazin "Spirit of Play" der Countdown für ein besonderes Jubiläum: 2026
    feiert die Spielwarenmesse ihr 75-jähriges Bestehen - und verwandelt vom 27. bis
    31. Januar das Nürnberger Messegelände in ein einzigartiges Erlebnisareal für
    die internationale Toy-Community. Mit zahlreichen Aktionen, interaktiven
    Angeboten und Raum für persönliche Begegnungen wird die Geburtstagsausgabe zum
    unverzichtbaren Place to be für die gesamte Branche.

    Einmalige Ausgabe

    "Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Beteiligten für das
    großartige Miteinander zu bedanken, indem sie 'ihre' Spielwarenmesse in einer
    ganz besonderen Atmosphäre erleben können", betont Christian Ulrich, Sprecher
    des Vorstands der Spielwarenmesse eG. Der Auftakt ist erfolgt: Das
    Online-Magazin "Spirit of Play" erzählt die Erfolgsgeschichte, die als "Deutsche
    Spielwaren-Fachmesse" 1950 startete, auf lebendige Weise. Täglich liefern
    Geschichten, Fakten und Hintergrundberichte neue Einblicke in Vergangenheit,
    Gegenwart und Zukunft der Spielwarenmesse. Gleichzeitig sind Aussteller sowie
    Besucherinnen und Besucher eingeladen, ganz persönliche Storys zu teilen -
    ausgenommen die Jahre 2021 und 2022, in denen die Messe pandemiebedingt nicht
    vor Ort stattfinden konnte.

    Mitten im Geschehen

    Während der Veranstaltung sorgen verschiedene Jubiläumsangebote für
    unvergessliche Momente: Eine Ausstellung mit interaktiven Elementen vor dem
    zentral gelegenen Eingang Mitte gibt spannende Einblicke in die Historie der
    Spielwarenmesse und zeigt die wichtigsten Meilensteine auf, wie die rasche
    Internationalisierung, den Umzug aufs Messegelände oder auch weltweite
    Produktpremieren. Zur Erfolgsgeschichte zählen ebenso die fortschreitende
    Digitalisierung sowie der Ausbau des starken Networking-Charakters unter den
    heutigen Vorständen Florian Hess, Jens Pflüger und Christian Ulrich. Als
    weiteres Highlight feiern auf dem gesamten Messegelände zahlreiche Aussteller
    das Jubiläum mit eigenen Aktionen - von interaktiven Spielstationen über
    musikalische Darbietungen bis hin zu kreativen Foto-Spots wird vieles geboten.

    15 Aussteller, die von Anfang dabei sind, werden gebührend geehrt:

    EDWIN MIEG oHG TIPP-KICK GmbH, Franz Schneider GmbH & Co. KG, Gebr. Märklin &
    Cie. GmbH, HABA Sales GmbH & Co. KG Teil der HABA FAMILYGROUP, Heless GmbH, J.A.
    Huck GmbH & Co KG Metallwarenfabrik, J.G. Schrödel GmbH, Loquai Holzkunst GmbH,
    Peter Bausch GmbH & Co. KG, Rathgeber GmbH, Ravensburger Verlag GmbH, Sieper
    Beteiligungs GmbH, Sieper GmbH, Sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG,
    Teddy-Hermann GmbH Hermann Teddy Original

    Glanzlichter zum Jubiläum

    Die exklusive ToyNight bringt am ersten Messetag alle Aussteller zusammen,
    während die RedNight am Donnerstagabend mit stimmungsvollen Standpartys den
    Austausch von Branchenkolleginnen und -kollegen fördert. Ein großes Feuerwerk im
    Messepark läutet diesen besonderen Abend ein. Auch in der ToyCity Nürnberg wird
    das Jubiläum der Spielwarenmesse sichtbar sein. Aktuelle Informationen zu allen
    Events liefern die App sowie die Webseite
    http://www.spielwarenmesse.de/de/75-jubilaeum . "Fans" der Messe können dort
    beispielsweise ihr Foto mit einem Rahmen im exklusiven 75-Jahre-Design versehen
    und ihre Vorfreude auf die größte Branchenparty des Jahres teilen.

    Die Meilensteine der Spielwarenmesse im Überblick 1949 - 2026 finden Sie hier. (
    https://www.spielwarenmesse-eg.de/fileadmin/SeG_Dateien/PDF/Pressemitteilungen/2
    0251113_SWM_Meilensteine_de.pdf)

    Pressekontakt:

    Scarlett Wisotzki
    Director Communications
    Spielwarenmesse eG
    Tel.: +49 911 99813-33
    Mail: mailto:s.wisotzki@spielwarenmesse.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40482/6157470
    OTS: Spielwarenmesse eG




