UBS stuft Dürr auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen habe beim bereinigten operativen Ergebnis klar positiv überrascht, schrieb Sven Weier in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang aber habe enttäuscht./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,69 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,50

Kursziel alt: 22,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



