Iron Mountain Aktie knickt um -0,45 % ein - 13.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Iron Mountain Aktie. Mit einer Performance von -0,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Iron Mountain Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -0,45 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Iron Mountain ist ein führendes Unternehmen im Informationsmanagement, das umfassende Lösungen für Dokumentenmanagement und Datensicherung bietet. Mit einer starken globalen Präsenz und einem breiten Serviceportfolio hebt es sich von Konkurrenten wie Recall Holdings und Shred-it ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Iron Mountain in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,60 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Iron Mountain einen Rückgang von -14,43 %.

Iron Mountain Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,15 % 1 Monat -2,09 % 3 Monate +12,60 % 1 Jahr -21,19 %

Informationen zur Iron Mountain Aktie

Es gibt 296 Mio. Iron Mountain Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,02 Mrd. € wert.

Iron Mountain Aktie jetzt kaufen?

Ob die Iron Mountain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Iron Mountain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.