Cisco Systems - Aktie steigt kräftig - 13.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Cisco Systems Aktie. Mit einer Performance von +6,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cisco Systems Aktie. Nach einem Plus von +3,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 67,97€, mit einem Plus von +6,47 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Cisco Systems ist ein globaler Marktführer in Netzwerktechnologie, bekannt für seine innovativen Lösungen in Hardware und Software. Hauptkonkurrenten sind Huawei und Juniper Networks. Cisco's Stärke liegt in seiner umfassenden Produktpalette und starken Markenpräsenz.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Cisco Systems Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,35 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cisco Systems Aktie damit um +10,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Cisco Systems eine positive Entwicklung von +19,66 % erlebt.

Cisco Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,09 % 1 Monat +15,63 % 3 Monate +11,35 % 1 Jahr +24,14 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,97 Mrd. € wert.

Mit einem Kursgewinn von +7% ist die Cisco-Aktie am Donnerstagmorgen einsamer Spitzenreiter in den US-Leitindizes Dow Jones und S&P 500. Der Kurs des Netzwerkausrüsters setzt damit seinen jüngsten Aufwärtstrend fort und steigt auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter dem Kurssprung und könnten Anleger noch mit weiteren Sprüngen nach oben rechnen? Unerwartet starke Quartalszahlen Auslöser […] The post Cisco-Aktie +7%: Ein unterschätzter KI-Gewinner first appeared on sharedeals.de.

Cisco überrascht mit starken Quartalszahlen, hebt die Prognose an und meldet KI-Aufträge über 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung nach Börsenschluss.

Cisco Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.