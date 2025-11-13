    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCisco Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cisco Systems

    Besonders beachtet!

    573 Aufrufe 573 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cisco Systems - Aktie steigt kräftig - 13.11.2025

    Am 13.11.2025 ist die Cisco Systems Aktie, bisher, um +6,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cisco Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Cisco Systems - Aktie steigt kräftig - 13.11.2025
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Cisco Systems ist ein globaler Marktführer in Netzwerktechnologie, bekannt für seine innovativen Lösungen in Hardware und Software. Hauptkonkurrenten sind Huawei und Juniper Networks. Cisco's Stärke liegt in seiner umfassenden Produktpalette und starken Markenpräsenz.

    Cisco Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Cisco Systems Aktie. Mit einer Performance von +6,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cisco Systems Aktie. Nach einem Plus von +3,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 67,97, mit einem Plus von +6,47 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cisco Systems Inc.!
    Long
    69,55€
    Basispreis
    7,53
    Ask
    × 8,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,06€
    Basispreis
    8,83
    Ask
    × 7,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Cisco Systems Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,35 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cisco Systems Aktie damit um +10,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Cisco Systems eine positive Entwicklung von +19,66 % erlebt.

    Cisco Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,09 %
    1 Monat +15,63 %
    3 Monate +11,35 %
    1 Jahr +24,14 %

    Informationen zur Cisco Systems Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,97 Mrd. € wert.

    Ein unterschätzter KI-Gewinner


    Mit einem Kursgewinn von +7% ist die Cisco-Aktie am Donnerstagmorgen einsamer Spitzenreiter in den US-Leitindizes Dow Jones und S&P 500. Der Kurs des Netzwerkausrüsters setzt damit seinen jüngsten Aufwärtstrend fort und steigt auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter dem Kurssprung und könnten Anleger noch mit weiteren Sprüngen nach oben rechnen? Unerwartet starke Quartalszahlen Auslöser […] The post Cisco-Aktie +7%: Ein unterschätzter KI-Gewinner first appeared on sharedeals.de.

    Cisco-Aktie geht nach Gewinnsprung steil!


    Cisco überrascht mit starken Quartalszahlen, hebt die Prognose an und meldet KI-Aufträge über 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung nach Börsenschluss.

    Cisco Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cisco Systems

    +0,90 %
    +7,13 %
    +14,37 %
    +10,28 %
    +22,22 %
    +52,95 %
    +87,49 %
    +174,64 %
    +3.564,85 %
    ISIN:US17275R1023WKN:878841



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Cisco Systems - Aktie steigt kräftig - 13.11.2025 Am 13.11.2025 ist die Cisco Systems Aktie, bisher, um +6,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cisco Systems Aktie.