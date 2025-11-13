BioNTech - Aktie zeigt Schwäche - 13.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BioNTech Aktie. Mit einer Performance von -3,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,72 %, geht es heute bei der BioNTech Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BioNTech mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,42 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um +4,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BioNTech auf -13,89 %.

BioNTech Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,39 % 1 Monat +6,16 % 3 Monate -1,42 % 1 Jahr -6,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Verkauf von Pfizer-Aktien und dessen Einfluss auf die BioNTech-Aktie. Teilnehmer sehen in dem Verkauf ein Zeichen für institutionelles Interesse, fordern jedoch eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit von BioNTech, um Vertrauen zu schaffen. Zudem wird ein Aktienrückkaufprogramm als strategische Maßnahme vorgeschlagen. Technische Analysen zeigen Widerstände bei bestimmten Kursniveaus, die überwunden werden müssen, um eine nachhaltige Kurssteigerung zu ermöglichen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 240 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,40 Mrd. € wert.

Die Aktien von Biontech sind am Donnerstag auf Xetra um 4,7 Prozent auf 92,60 Euro gefallen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass der US-Pharmakonzern Pfizer seine …

BioNTech Aktie jetzt kaufen?

Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.