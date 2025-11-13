Umsatz und Gewinn wachsen
Tencent: KI boostet den Umsatz von Chinas Gaming-Giganten
In China ist Earnings-Season: Jetzt gibt Tencent seine Quartalsergebnisse bekannt.
- Tencent meldet 15% Umsatzwachstum im Q3 2023.
- Operativer Gewinn übertrifft Erwartungen mit 63,6 Mrd. CNY.
- Internationales Gaming wächst um 43%, KI-Expansion vorangetrieben.
Tencent meldet am Donnerstag ein Umsatzwachstum von 15 Prozent im Jahresvergleich – angetrieben durch den Einsatz von KI in den Bereichen Werbezielgruppenanalyse und Gaming.
Das Techunternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 192,9 Milliarden CNY (25,1 Milliarden Euro). Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen, die mit einem Umsatz von 189,2 Milliarden CNY (24,6 Milliarden Euro) gerechnet hatten.
In den Kernbereichen Gaming, Werbung und soziale Medien wurde mit 12,47 Milliarden Euro ein Plus von 16 Prozent im Jahresvergleich erzielt.
Auch der operative Gewinn übertrifft die Erwartungen der Analysten: erwirtschaftet wurden 63,6 Milliarden CNY (8,27 Milliarden Euro), gerechnet wurden mit 58,01 Mrd. CNY (7,54 Milliarden Euro).
Der Inlandsumsatz im Gaming stieg um 15 Prozent, getragen von den Neuerscheinungen wie "Delta Force" und "VALORANT MOBILE". Letzteres sei laut Tencent "Chinas erfolgreichster Mobile-Game-Launch des Jahres".
Das internationale Gaming-Geschäft – zuletzt Tencents wachstumsstärkstes Segment – legte um 43 Prozent auf 20,8 Milliarden.CNY (2,704 Milliarden Euro) zu. Gründe waren Erfolge von "Clash Royale" und "Dying Light: The Beast", höhere Einnahmen von Supercell-Titeln sowie eine Übernahme.
Früh im Jahr hatte Tencent seine Investitionen erhöht, um den KI-Ausbau und die Expansion der Cloud-Dienste nach Europa voranzutreiben – mit dem Ziel, gegen Marktführer AWS, Google Cloud und Microsoft Azure anzutreten. Das Unternehmen aus Shenzhen meldete steigende Cloud-Umsätze, insbesondere durch höhere Nachfrage nach KI-basierten Services.
Tencent hat zudem sein KI-Grundmodell "HunYuan" aktualisiert und dessen Fähigkeiten in Programmierung, Mathematik und Naturwissenschaften verbessert. In einigen Produkten nutzt das Unternehmen auch DeepSeek. Die Tencent-Aktie liegt seit Jahresbeginn mit rund 56 im Plus.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion