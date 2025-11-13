    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTencent AktievorwärtsNachrichten zu Tencent

    Umsatz und Gewinn wachsen

    577 Aufrufe 577 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tencent: KI boostet den Umsatz von Chinas Gaming-Giganten

    In China ist Earnings-Season: Jetzt gibt Tencent seine Quartalsergebnisse bekannt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tencent meldet 15% Umsatzwachstum im Q3 2023.
    • Operativer Gewinn übertrifft Erwartungen mit 63,6 Mrd. CNY.
    • Internationales Gaming wächst um 43%, KI-Expansion vorangetrieben.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Umsatz und Gewinn wachsen - Tencent: KI boostet den Umsatz von Chinas Gaming-Giganten
    Foto: Tencent

    Tencent meldet am Donnerstag ein Umsatzwachstum von 15 Prozent im Jahresvergleich – angetrieben durch den Einsatz von KI in den Bereichen Werbezielgruppenanalyse und Gaming.

    Das Techunternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 192,9 Milliarden CNY (25,1 Milliarden Euro). Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen, die mit einem Umsatz von 189,2 Milliarden CNY (24,6 Milliarden Euro) gerechnet hatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    267,61€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    304,53€
    Basispreis
    1,78
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den Kernbereichen Gaming, Werbung und soziale Medien wurde mit 12,47 Milliarden Euro ein Plus von 16 Prozent im Jahresvergleich erzielt.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Auch der operative Gewinn übertrifft die Erwartungen der Analysten: erwirtschaftet wurden 63,6 Milliarden CNY (8,27 Milliarden Euro), gerechnet wurden mit 58,01 Mrd. CNY (7,54 Milliarden Euro).

    Der Inlandsumsatz im Gaming stieg um 15 Prozent, getragen von den Neuerscheinungen wie "Delta Force" und "VALORANT MOBILE". Letzteres sei laut Tencent "Chinas erfolgreichster Mobile-Game-Launch des Jahres".

    Das internationale Gaming-Geschäft – zuletzt Tencents wachstumsstärkstes Segment – legte um 43 Prozent auf 20,8 Milliarden.CNY (2,704 Milliarden Euro) zu. Gründe waren Erfolge von "Clash Royale" und "Dying Light: The Beast", höhere Einnahmen von Supercell-Titeln sowie eine Übernahme.

    Früh im Jahr hatte Tencent seine Investitionen erhöht, um den KI-Ausbau und die Expansion der Cloud-Dienste nach Europa voranzutreiben – mit dem Ziel, gegen Marktführer AWS, Google Cloud und Microsoft Azure anzutreten. Das Unternehmen aus Shenzhen meldete steigende Cloud-Umsätze, insbesondere durch höhere Nachfrage nach KI-basierten Services.

    Tencent hat zudem sein KI-Grundmodell "HunYuan" aktualisiert und dessen Fähigkeiten in Programmierung, Mathematik und Naturwissenschaften verbessert. In einigen Produkten nutzt das Unternehmen auch DeepSeek. Die Tencent-Aktie liegt seit Jahresbeginn mit rund 56 im Plus.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 76,53, was einem Rückgang von -88,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatz und Gewinn wachsen Tencent: KI boostet den Umsatz von Chinas Gaming-Giganten In China ist Earnings-Season: Jetzt gibt Tencent seine Quartalsergebnisse bekannt.