    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    MEDICA 2025 und COMPAMED 2025 gehen an den Start

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Internationale Gesundheitswirtschaft wappnet sich für den Wandel

    Düsseldorf (ots) - In der kommenden Woche wird Düsseldorf wieder zum Treffpunkt
    der weltweiten Gesundheitswirtschaft. Dann gehen von Montag bis Donnerstag die
    MEDICA 2025 (https://www.medica.de) und die COMPAMED 2025
    (https://www.compamed.de) an den Start als die internationalen Leitmessen für
    die Medizintechnikindustrie und ihren Zuliefererbereich (17. - 20. November).
    "Künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung und vernetzte Versorgung
    prägen die Transformation des Gesundheitsbereichs. Zugleich fordern
    regulatorische Anforderungen, gestörte Lieferketten oder auch vermehrt
    Handelsrestriktionen die Medtech-Branche heraus. Inmitten dieses Spannungsfelds
    kann das Fachpublikum bei uns aus dem Vollen schöpfen und sich für den Wandel
    wappnen. Geboten wird eine Vielfalt von Diskussionen und Vorträgen mit
    Top-Speakern, besten Netzwerkoptionen und unzähligen Produktneuheiten", blickt
    Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf, der Messelaufzeit
    gespannt entgegen.

    Insgesamt mehr als 5.300 Aussteller aus 70 Nationen bieten einen umfassenden
    Überblick über die neuesten medizinischen Produkte, Services und Entwicklung für
    eine moderne ambulante und stationäre Versorgung - weltweit einzigartig entlang
    der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik unter Einbezug von
    Zuliefererinnovationen.

    Besonders hochrangiger Besuch wird direkt zum Start der MEDICA 2025 am Montag
    erwartet: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und NRW-Gesundheitsminister
    Karl-Josef Laumann nehmen an der Auftaktveranstaltung des 48. Deutschen
    Krankenhaustages (https://www.medica.de/dkt1) teil. "Neustart Krankenhauspolitik
    - Mut zur Veränderung" lautet das Motto des diesjährigen Krankenhaustages, der
    erneut inmitten des MEDICA-Messegeschehens (in Halle 10) stattfindet. In einer
    Zeit, in der Reformen und die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen täglich
    diskutiert werden, versprechen die Redebeiträge von Nina Warken und Karl-Josef
    Laumann vor hochrangigem Management deutscher Kliniken Hochspannung!

    Schritt für Schritt Klarheit für Investitionen

    "Im Zuge der Umsetzung der Krankenhausreform werden die Kliniken Schritt für
    Schritt Klarheit für Investitionen erlangen. Verschiedene Marktstudien
    prognostizieren deutliche Wachstumsimpulse und etwa ein Wachstum des deutschen
    Marktes für Medizintechnik bis 2029 um jährlich fünf Prozent sowie ein
    Gesamtvolumen von Investitionen in moderne Klinikausstattungen und digitale,
    vernetzte Infrastrukturen im Wert von deutlich mehr als 100 Milliarden Euro. Die
    Geschwindigkeit und Ausgestaltung der Reformen unterscheiden sich regional
    jedoch stark und es bestehen weiterhin Herausforderungen wie Klinikschließungen
    Seite 1 von 4 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    MEDICA 2025 und COMPAMED 2025 gehen an den Start Internationale Gesundheitswirtschaft wappnet sich für den Wandel In der kommenden Woche wird Düsseldorf wieder zum Treffpunkt der weltweiten Gesundheitswirtschaft. Dann gehen von Montag bis Donnerstag die MEDICA 2025 (https://www.medica.de) und die COMPAMED 2025 (https://www.compamed.de) an den Start als die …