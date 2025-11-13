Internationale Gesundheitswirtschaft wappnet sich für den Wandel

Düsseldorf (ots) - In der kommenden Woche wird Düsseldorf wieder zum Treffpunkt

der weltweiten Gesundheitswirtschaft. Dann gehen von Montag bis Donnerstag die

MEDICA 2025 (https://www.medica.de) und die COMPAMED 2025

(https://www.compamed.de) an den Start als die internationalen Leitmessen für

die Medizintechnikindustrie und ihren Zuliefererbereich (17. - 20. November).

"Künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung und vernetzte Versorgung

prägen die Transformation des Gesundheitsbereichs. Zugleich fordern

regulatorische Anforderungen, gestörte Lieferketten oder auch vermehrt

Handelsrestriktionen die Medtech-Branche heraus. Inmitten dieses Spannungsfelds

kann das Fachpublikum bei uns aus dem Vollen schöpfen und sich für den Wandel

wappnen. Geboten wird eine Vielfalt von Diskussionen und Vorträgen mit

Top-Speakern, besten Netzwerkoptionen und unzähligen Produktneuheiten", blickt

Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf, der Messelaufzeit

gespannt entgegen.



Insgesamt mehr als 5.300 Aussteller aus 70 Nationen bieten einen umfassenden

Überblick über die neuesten medizinischen Produkte, Services und Entwicklung für

eine moderne ambulante und stationäre Versorgung - weltweit einzigartig entlang

der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik unter Einbezug von

Zuliefererinnovationen.







erwartet: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und NRW-Gesundheitsminister

Karl-Josef Laumann nehmen an der Auftaktveranstaltung des 48. Deutschen

Krankenhaustages (https://www.medica.de/dkt1) teil. "Neustart Krankenhauspolitik

- Mut zur Veränderung" lautet das Motto des diesjährigen Krankenhaustages, der

erneut inmitten des MEDICA-Messegeschehens (in Halle 10) stattfindet. In einer

Zeit, in der Reformen und die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen täglich

diskutiert werden, versprechen die Redebeiträge von Nina Warken und Karl-Josef

Laumann vor hochrangigem Management deutscher Kliniken Hochspannung!



Schritt für Schritt Klarheit für Investitionen



"Im Zuge der Umsetzung der Krankenhausreform werden die Kliniken Schritt für

Schritt Klarheit für Investitionen erlangen. Verschiedene Marktstudien

prognostizieren deutliche Wachstumsimpulse und etwa ein Wachstum des deutschen

Marktes für Medizintechnik bis 2029 um jährlich fünf Prozent sowie ein

Gesamtvolumen von Investitionen in moderne Klinikausstattungen und digitale,

vernetzte Infrastrukturen im Wert von deutlich mehr als 100 Milliarden Euro. Die

Geschwindigkeit und Ausgestaltung der Reformen unterscheiden sich regional

jedoch stark und es bestehen weiterhin Herausforderungen wie Klinikschließungen Seite 1 von 4 Seite 2 ►





Besonders hochrangiger Besuch wird direkt zum Start der MEDICA 2025 am Montagerwartet: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und NRW-GesundheitsministerKarl-Josef Laumann nehmen an der Auftaktveranstaltung des 48. DeutschenKrankenhaustages (https://www.medica.de/dkt1) teil. "Neustart Krankenhauspolitik- Mut zur Veränderung" lautet das Motto des diesjährigen Krankenhaustages, dererneut inmitten des MEDICA-Messegeschehens (in Halle 10) stattfindet. In einerZeit, in der Reformen und die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen täglichdiskutiert werden, versprechen die Redebeiträge von Nina Warken und Karl-JosefLaumann vor hochrangigem Management deutscher Kliniken Hochspannung!Schritt für Schritt Klarheit für Investitionen"Im Zuge der Umsetzung der Krankenhausreform werden die Kliniken Schritt fürSchritt Klarheit für Investitionen erlangen. Verschiedene Marktstudienprognostizieren deutliche Wachstumsimpulse und etwa ein Wachstum des deutschenMarktes für Medizintechnik bis 2029 um jährlich fünf Prozent sowie einGesamtvolumen von Investitionen in moderne Klinikausstattungen und digitale,vernetzte Infrastrukturen im Wert von deutlich mehr als 100 Milliarden Euro. DieGeschwindigkeit und Ausgestaltung der Reformen unterscheiden sich regionaljedoch stark und es bestehen weiterhin Herausforderungen wie Klinikschließungen