MEDICA 2025 und COMPAMED 2025 gehen an den Start
Internationale Gesundheitswirtschaft wappnet sich für den Wandel
Düsseldorf (ots) - In der kommenden Woche wird Düsseldorf wieder zum Treffpunkt
der weltweiten Gesundheitswirtschaft. Dann gehen von Montag bis Donnerstag die
MEDICA 2025 (https://www.medica.de) und die COMPAMED 2025
(https://www.compamed.de) an den Start als die internationalen Leitmessen für
die Medizintechnikindustrie und ihren Zuliefererbereich (17. - 20. November).
"Künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung und vernetzte Versorgung
prägen die Transformation des Gesundheitsbereichs. Zugleich fordern
regulatorische Anforderungen, gestörte Lieferketten oder auch vermehrt
Handelsrestriktionen die Medtech-Branche heraus. Inmitten dieses Spannungsfelds
kann das Fachpublikum bei uns aus dem Vollen schöpfen und sich für den Wandel
wappnen. Geboten wird eine Vielfalt von Diskussionen und Vorträgen mit
Top-Speakern, besten Netzwerkoptionen und unzähligen Produktneuheiten", blickt
Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf, der Messelaufzeit
gespannt entgegen.
Insgesamt mehr als 5.300 Aussteller aus 70 Nationen bieten einen umfassenden
Überblick über die neuesten medizinischen Produkte, Services und Entwicklung für
eine moderne ambulante und stationäre Versorgung - weltweit einzigartig entlang
der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik unter Einbezug von
Zuliefererinnovationen.
der weltweiten Gesundheitswirtschaft. Dann gehen von Montag bis Donnerstag die
MEDICA 2025 (https://www.medica.de) und die COMPAMED 2025
(https://www.compamed.de) an den Start als die internationalen Leitmessen für
die Medizintechnikindustrie und ihren Zuliefererbereich (17. - 20. November).
"Künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung und vernetzte Versorgung
prägen die Transformation des Gesundheitsbereichs. Zugleich fordern
regulatorische Anforderungen, gestörte Lieferketten oder auch vermehrt
Handelsrestriktionen die Medtech-Branche heraus. Inmitten dieses Spannungsfelds
kann das Fachpublikum bei uns aus dem Vollen schöpfen und sich für den Wandel
wappnen. Geboten wird eine Vielfalt von Diskussionen und Vorträgen mit
Top-Speakern, besten Netzwerkoptionen und unzähligen Produktneuheiten", blickt
Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf, der Messelaufzeit
gespannt entgegen.
Insgesamt mehr als 5.300 Aussteller aus 70 Nationen bieten einen umfassenden
Überblick über die neuesten medizinischen Produkte, Services und Entwicklung für
eine moderne ambulante und stationäre Versorgung - weltweit einzigartig entlang
der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik unter Einbezug von
Zuliefererinnovationen.
Besonders hochrangiger Besuch wird direkt zum Start der MEDICA 2025 am Montag
erwartet: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und NRW-Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann nehmen an der Auftaktveranstaltung des 48. Deutschen
Krankenhaustages (https://www.medica.de/dkt1) teil. "Neustart Krankenhauspolitik
- Mut zur Veränderung" lautet das Motto des diesjährigen Krankenhaustages, der
erneut inmitten des MEDICA-Messegeschehens (in Halle 10) stattfindet. In einer
Zeit, in der Reformen und die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen täglich
diskutiert werden, versprechen die Redebeiträge von Nina Warken und Karl-Josef
Laumann vor hochrangigem Management deutscher Kliniken Hochspannung!
Schritt für Schritt Klarheit für Investitionen
"Im Zuge der Umsetzung der Krankenhausreform werden die Kliniken Schritt für
Schritt Klarheit für Investitionen erlangen. Verschiedene Marktstudien
prognostizieren deutliche Wachstumsimpulse und etwa ein Wachstum des deutschen
Marktes für Medizintechnik bis 2029 um jährlich fünf Prozent sowie ein
Gesamtvolumen von Investitionen in moderne Klinikausstattungen und digitale,
vernetzte Infrastrukturen im Wert von deutlich mehr als 100 Milliarden Euro. Die
Geschwindigkeit und Ausgestaltung der Reformen unterscheiden sich regional
jedoch stark und es bestehen weiterhin Herausforderungen wie Klinikschließungen
erwartet: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und NRW-Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann nehmen an der Auftaktveranstaltung des 48. Deutschen
Krankenhaustages (https://www.medica.de/dkt1) teil. "Neustart Krankenhauspolitik
- Mut zur Veränderung" lautet das Motto des diesjährigen Krankenhaustages, der
erneut inmitten des MEDICA-Messegeschehens (in Halle 10) stattfindet. In einer
Zeit, in der Reformen und die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen täglich
diskutiert werden, versprechen die Redebeiträge von Nina Warken und Karl-Josef
Laumann vor hochrangigem Management deutscher Kliniken Hochspannung!
Schritt für Schritt Klarheit für Investitionen
"Im Zuge der Umsetzung der Krankenhausreform werden die Kliniken Schritt für
Schritt Klarheit für Investitionen erlangen. Verschiedene Marktstudien
prognostizieren deutliche Wachstumsimpulse und etwa ein Wachstum des deutschen
Marktes für Medizintechnik bis 2029 um jährlich fünf Prozent sowie ein
Gesamtvolumen von Investitionen in moderne Klinikausstattungen und digitale,
vernetzte Infrastrukturen im Wert von deutlich mehr als 100 Milliarden Euro. Die
Geschwindigkeit und Ausgestaltung der Reformen unterscheiden sich regional
jedoch stark und es bestehen weiterhin Herausforderungen wie Klinikschließungen
Autor folgen