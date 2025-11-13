    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) über alle Geschäftsfelder hinweg belegt, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In einem sich stark und schnell ändernden Umfeld sei der Zahlungsdienstleister damit gut positioniert./bek/ag

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.461EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nooshin Nejati
    Analysiertes Unternehmen: Adyen
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1760
    Kursziel alt: 1760
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


