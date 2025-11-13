DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1760 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) über alle Geschäftsfelder hinweg belegt, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In einem sich stark und schnell ändernden Umfeld sei der Zahlungsdienstleister damit gut positioniert./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.461EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nooshin Nejati

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1760

Kursziel alt: 1760

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

