Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro
- Jefferies belässt Siemens auf "Buy" mit 291 Euro.
- Trennung von 30% Siemens Healthineers unter Erwartungen.
- Zustimmung der Gremien könnte bis Februar 2027 dauern.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die nun angekündigte direkte Trennung von 30 Prozent der Tochter Siemens Healthineers liege etwas unter den von ihm erwarteten 40 Prozent, schrieb Rizk Maidi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Münchner lägen damit aber in der am Markt erwarteten Spanne. Die Komplexität des Deals werde eine Zustimmung der Gremien aber wohl bis Februar 2027 verzögern. In der Zwischenzeit dürfte Siemens seinen 67-Prozent-Anteil aber bereits zurechtstutzen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,43 % und einem Kurs von 236,5 auf Tradegate (13. November 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -5,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 183,96 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+30,46 % bedeutet.
Kursziel: 291 Euro
