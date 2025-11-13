DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten ihre Erwartungen auf breiter Front übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Online-Autovermarkter habe mit den Volumina in einem insgesamt stagnierenden Markt besser abgeschnitten als angenommen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 26,80EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
