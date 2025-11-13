Goldpreis im Höhenflug Richtung Rekordhoch - Preissprung beim Silber
- Goldpreis steigt durch Zins-Spekulation auf 4.232 USD
- Wöchentlicher Anstieg von etwa 6% seit Wochenbeginn
- Silberpreis ebenfalls gestiegen, jetzt bei 53,56 USD
LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Donnerstag mit der Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA erneut kräftig gestiegen. Im Mittagshandel wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.232 US-Dollar gehandelt und damit etwa 37 Dollar höher als am Vortag. Seit Beginn der Woche geht es mit dem Preis deutlich nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa sechs Prozent an Wert gewonnen. Die Notierung nähert sich damit in schnellen Schritten dem Rekordhoch, das zuletzt am 20. Oktober bei 4.381 Dollar erreicht worden war.
Am Markt wird der jüngste Preissprung beim Gold unter anderem mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA erklärt. Nachdem die rekordlange Teilschließung von US-Behörden beendet ist, können in den kommenden Tagen wieder wichtige Konjunkturdaten erhoben werden. Dies erleichtert die Arbeit der US-Notenbank Fed, die den Leitzins zuletzt im Oktober wegen schwacher Daten vom Arbeitsmarkt gesenkt hatte.
Auf der letzten Zinssitzung der Fed im Dezember wird erneut eine Lockerung der Geldpolitik erwartet. Die Aussicht auf weitere sinkende Zinsen verstärkt die Nachfrage nach Gold, das für die Anleger keine Marktzinsen abwirft.
Eine ganz ähnliche Entwicklung zeigte sich im Verlauf der Handelswoche auch beim Silber, das sich in den vergangenen Handelstagen ebenfalls deutlich verteuert hat.
Die Feinunze Silber wurde am Donnerstag bei 53,56 Dollar gehandelt und damit etwa fünf Dollar über dem Niveau vom Wochenstart. Auch der Silberpreis bewegt sich damit mit schnellen Schritten in Richtung Rekordhoch, das zuletzt Mitte Oktober bei 54,47 Dollar erreicht worden war./jkr/jsl/jha/
... nein tot.
Ich hab das Video auch gesehen... und mich sehr gewundert über die Aussage das ein AKW beim Bau 3-5 MILLIONEN! Unzen Silber benötigt....
aus welchem Materiel besteht ein Steuerstab? Antwort -----> "Silber-Indium-Cadmium-Legierungen , üblicherweise 80 % Ag, 15 % In und 5 % Cd, sind ein gängiges Material für Steuerstäbe in Druckwasserreaktoren. Die leicht unterschiedlichen Energieabsorptionsbereiche der Materialien machen die Legierung zu einem ausgezeichneten Neutronenabsorber.
Wie viel wiegt ein Kernreaktorstab?
"....Ein typischer Brennstab eines Druckwasserreaktors (PWR) enthält 272 Pellets. Seine Länge beträgt 3,85 m, seine Höhe 4,06 m und sein Gewicht 500 kg."
"Die Anzahl der Steuerstäbe in einem Atomkraftwerk
Im Grunde sind diese "kritischen Minerale" ja eine Auflistung, ohne die die Industrie nicht zurecht kommt bzw deren Lieferketten anfällig für Störungen jeglicher Art ist. Blei ist auch darunter und hier haben wir eines der am besten wiederverwendeten Metalle und speziell in den USA die Situation, dass Recyclingmaterial den Industriebedarf weit übersteigt, was man u.a. am Unterschied in der Schmelzprämie zwischen USA und EU festmachen kann.