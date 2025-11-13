Powermax Minerals tätigt erste Meilensteinzahlungen in Zusammenhang mit der Optionsvereinbarung zur Übernahme des Seltenerdprojekts Pinard
Toronto, Ontario, 13. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. November 2025 über den Abschluss einer Optionsvereinbarung, gemäß der es eine 100%ige Beteiligung („Optionsvereinbarung“) am Seltenerdprojekt Pinard („Projekt“) erwerben kann, vorbehaltlich einer Net Smelter Returns Royalty („NSR“) in Höhe von 1,5 %, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 160.000 Stammaktien ausgegeben und eine erste Meilensteinzahlung in Höhe von 18.000 $ an die Optionsgeber der Liegenschaft geleistet hat.
Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen das Projekt vorbehaltlich der NSR erwerben, indem es die folgenden Bar- und Aktienzahlungen an die Optionsgeber („Optionsgeber“) leistet:
|
Fälligkeitsdatum
|
Zahlungen in Stammaktien
|
Barzahlung (CAD)
|
Bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung („Datum des Inkrafttretens“)
|
-
|
$18.000
|
Innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange
|
160.000
|
-
|
Am 1. Jahrestag des Stichtags
|
160.000
|
$16.000
|
Am 2. Jahrestag des Stichtags
|
-
|
$24.000
|
Am 3. Jahrestag des Stichtags
|
-
|
$32.000
|
Gesamt
|
320.000
|
$90.000
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die NSR einer Rückkaufoption zugunsten des Unternehmens unterliegt, wonach das Unternehmen die NSR durch Zahlung von 500.000 $ an die Optionsgeber auf 1,0 % reduzieren kann.