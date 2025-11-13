Powermax Minerals tätigt erste Meilensteinzahlungen in Zusammenhang mit der Optionsvereinbarung zur Übernahme des Seltenerdprojekts Pinard

Toronto, Ontario, 13. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. November 2025 über den Abschluss einer Optionsvereinbarung, gemäß der es eine 100%ige Beteiligung („Optionsvereinbarung“) am Seltenerdprojekt Pinard („Projekt“) erwerben kann, vorbehaltlich einer Net Smelter Returns Royalty („NSR“) in Höhe von 1,5 %, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 160.000 Stammaktien ausgegeben und eine erste Meilensteinzahlung in Höhe von 18.000 $ an die Optionsgeber der Liegenschaft geleistet hat.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen das Projekt vorbehaltlich der NSR erwerben, indem es die folgenden Bar- und Aktienzahlungen an die Optionsgeber („Optionsgeber“) leistet:

Fälligkeitsdatum Zahlungen in Stammaktien Barzahlung (CAD) Bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung („Datum des Inkrafttretens“) - $18.000 Innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange 160.000 - Am 1. Jahrestag des Stichtags 160.000 $16.000 Am 2. Jahrestag des Stichtags - $24.000 Am 3. Jahrestag des Stichtags - $32.000 Gesamt 320.000 $90.000

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die NSR einer Rückkaufoption zugunsten des Unternehmens unterliegt, wonach das Unternehmen die NSR durch Zahlung von 500.000 $ an die Optionsgeber auf 1,0 % reduzieren kann.