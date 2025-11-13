    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPowermax Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Powermax Minerals
    Powermax Minerals tätigt erste Meilensteinzahlungen in Zusammenhang mit der Optionsvereinbarung zur Übernahme des Seltenerdprojekts Pinard

    Toronto, Ontario, 13. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. November 2025 über den Abschluss einer Optionsvereinbarung, gemäß der es eine 100%ige Beteiligung („Optionsvereinbarung“) am Seltenerdprojekt Pinard („Projekt“) erwerben kann, vorbehaltlich einer Net Smelter Returns Royalty („NSR“) in Höhe von 1,5 %, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 160.000 Stammaktien ausgegeben und eine erste Meilensteinzahlung in Höhe von 18.000 $ an die Optionsgeber der Liegenschaft geleistet hat.

     

    Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen das Projekt vorbehaltlich der NSR erwerben, indem es die folgenden Bar- und Aktienzahlungen an die Optionsgeber („Optionsgeber“) leistet:

     

    Fälligkeitsdatum

    Zahlungen in Stammaktien

    Barzahlung (CAD)

    Bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung („Datum des Inkrafttretens“)

    -

    $18.000

    Innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange

    160.000

    -

    Am 1. Jahrestag des Stichtags

    160.000

    $16.000

    Am 2. Jahrestag des Stichtags

    - 

    $24.000

    Am 3. Jahrestag des Stichtags

    - 

    $32.000

    Gesamt

    320.000

    $90.000

     

    Das Unternehmen weist darauf hin, dass die NSR einer Rückkaufoption zugunsten des Unternehmens unterliegt, wonach das Unternehmen die NSR durch Zahlung von 500.000 $ an die Optionsgeber auf 1,0 % reduzieren kann.

