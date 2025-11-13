    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    AKTIE IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bilfinger erholen sich deutlich - Cashflow-Ziel erhöht

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilfinger-Aktien erholen sich nach Korrektur deutlich.
    • Quartalszahlen und Barmittelzuflüsse überzeugen Markt.
    • Analysten sehen gemischte Zukunftsaussichten für Bilfinger.
    AKTIE IM FOKUS - Bilfinger erholen sich deutlich - Cashflow-Ziel erhöht
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bilfinger haben sich am Donnerstag nach einmonatiger Korrektur deutlich erholt. Die Papiere des Industriedienstleisters schafften es nach dre Vorlage von Quartalszahlen zurück an die runde Marke von 100 Euro. Gleich wieder an das Rekordhoch über 104 Euro von Anfang Oktober durchzustarten, gelang ihnen nach gut 10 Prozent Tagesplus jedoch zunächst nicht. Am Mittag lagen Bilfinger-Anteilsscheine noch gut 9 Prozent im Plus bei 99,40 Euro.

    Vor allem die starken Barmittelzuflüsse kamen am Markt gut an. Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler hob in seinem ersten Kommentar höhere Ambitionen für das Gesamtjahr positiv hervor. Der hohe Auftragsbestand sichere die Wachstumsdynamik im kommenden Jahr derweil gut ab. Demeter hält mit seinem vor zwei Wochen auf 118 Euro aufgestockten Kursziel für Bilfinger die Spitzenposition am Markt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bilfinger SE!
    Long
    89,90€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    102,93€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Viele andere Experten tun sich derweil nach 125 Prozent Kursplus bis Anfang Oktober schwer, weiteres Potenzial zu sehen. Michael Kuhn von der Deutschen Bank, der immerhin 105 Euro angesetzt hat, sah ebenfalls den Cashflow als Highlight. Insgesamt seien die Erwartungen zuletzt recht gering gewesen, meinte er./ag/ajx/mis

    Bilfinger

    -2,12 %
    +7,32 %
    -5,16 %
    +3,23 %
    +116,19 %
    +236,15 %
    +324,66 %
    +116,33 %
    +106,60 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,19 % und einem Kurs von 99,20 auf Tradegate (13. November 2025, 12:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +7,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -5,20 %/+8,19 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bilfinger. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Bilfinger erholen sich deutlich - Cashflow-Ziel erhöht Die Aktien von Bilfinger haben sich am Donnerstag nach einmonatiger Korrektur deutlich erholt. Die Papiere des Industriedienstleisters schafften es nach dre Vorlage von Quartalszahlen zurück an die runde Marke von 100 Euro. Gleich wieder an das …