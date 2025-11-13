zeb.Firmenkundenstudie 2025 / Banken verkennen digitale Erwartungen ihrer Firmenkunden (FOTO)

Münster/Frankfurt (ots) - Die deutsche Wirtschaft steckt fest. Nach zwei Jahren

mit rückläufigem Bruttoinlandsprodukt wird für 2025 lediglich ein Nullwachstum

erwartet. Gleichzeitig haben die Insolvenzen allein im ersten Halbjahr 2025 um

9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugenommen. In diesem angespannten

Umfeld zeigt die aktuelle Firmenkundenstudie von zeb, dass die Erwartungen von

Unternehmen an ihre Banken deutlich gestiegen sind.



Die Studie basiert auf der Befragung von 600 Unternehmen und 120 Banken in der

DACH-Region - mit Fokus auf die deutschen Ergebnisse. So wünschen sich deutsche

Unternehmen deutlich mehr digitale Betreuung, als Banken derzeit anbieten. Sie

erwarten spezifisches Know-how sowohl in Bezug auf ihre Branche als auch auf ihr

Geschäftsmodell. Und sie sehen nach wie vor ein großes Potenzial in der Nutzung

von künstlicher Intelligenz, insbesondere in der Beratung.







Befragungsergebnisse regen an, grundlegende Betreuungsprinzipien bei

Regionalbanken zu hinterfragen und neu auszurichten. Die Diskrepanz zwischen

Kundenwunsch und Bankeneinschätzung ist nicht nur ein strategisches Risiko,

sondern auch eine verpasste Chance zur Differenzierung. Wer digitale Betreuung

richtig versteht und umsetzt, kann Effizienzgewinne realisieren und die

Kundenzufriedenheit gleichzeitig deutlich steigern."



Diskrepanzen in der Kundenbetreuung



Die Studie zeigt im Detail eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was Banken

anbieten, und dem, was Unternehmen erwarten. Während 85 Prozent der Banken bei

großen Unternehmenskunden auf eine persönliche Ansprechperson setzen, bevorzugen

nur 33 Prozent der Unternehmen dieses Modell. Stattdessen wünschen sich hier 39

Prozent ein hybrides und 28 Prozent ein rein digitales Betreuungsmodell.

Auffällig ist, dass Banken die Bedeutung persönlicher Betreuung bei kleineren

Geschäftskunden unterschätzen. 40 Prozent dieser Kunden bevorzugen eine

persönliche Ansprechperson, während nur 6 Prozent der Banken das für relevant

halten.



Diese Fehleinschätzungen wirken sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus.

Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Unternehmen offen für digitale Services

sind, insbesondere in den Bereichen Finanzierung und Automatisierung. Banken,

die hier investieren, können nicht nur Kosten senken, sondern gleichzeitig

gezielt die Kundenbindung stärken.



Geschäftsmodellspezifisches Know-how ist gefragt



Firmenkunden erwarten von ihrer Bank zunehmend, eine Rolle als Sparringspartner





