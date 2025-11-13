zeb.Firmenkundenstudie 2025 / Banken verkennen digitale Erwartungen ihrer Firmenkunden (FOTO)
Münster/Frankfurt (ots) - Die deutsche Wirtschaft steckt fest. Nach zwei Jahren
mit rückläufigem Bruttoinlandsprodukt wird für 2025 lediglich ein Nullwachstum
erwartet. Gleichzeitig haben die Insolvenzen allein im ersten Halbjahr 2025 um
9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugenommen. In diesem angespannten
Umfeld zeigt die aktuelle Firmenkundenstudie von zeb, dass die Erwartungen von
Unternehmen an ihre Banken deutlich gestiegen sind.
Die Studie basiert auf der Befragung von 600 Unternehmen und 120 Banken in der
DACH-Region - mit Fokus auf die deutschen Ergebnisse. So wünschen sich deutsche
Unternehmen deutlich mehr digitale Betreuung, als Banken derzeit anbieten. Sie
erwarten spezifisches Know-how sowohl in Bezug auf ihre Branche als auch auf ihr
Geschäftsmodell. Und sie sehen nach wie vor ein großes Potenzial in der Nutzung
von künstlicher Intelligenz, insbesondere in der Beratung.
Dr. Bernd Liesenkötter, zeb-Partner und Co-Autor der Studie, führt aus: "Die
Befragungsergebnisse regen an, grundlegende Betreuungsprinzipien bei
Regionalbanken zu hinterfragen und neu auszurichten. Die Diskrepanz zwischen
Kundenwunsch und Bankeneinschätzung ist nicht nur ein strategisches Risiko,
sondern auch eine verpasste Chance zur Differenzierung. Wer digitale Betreuung
richtig versteht und umsetzt, kann Effizienzgewinne realisieren und die
Kundenzufriedenheit gleichzeitig deutlich steigern."
Diskrepanzen in der Kundenbetreuung
Die Studie zeigt im Detail eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was Banken
anbieten, und dem, was Unternehmen erwarten. Während 85 Prozent der Banken bei
großen Unternehmenskunden auf eine persönliche Ansprechperson setzen, bevorzugen
nur 33 Prozent der Unternehmen dieses Modell. Stattdessen wünschen sich hier 39
Prozent ein hybrides und 28 Prozent ein rein digitales Betreuungsmodell.
Auffällig ist, dass Banken die Bedeutung persönlicher Betreuung bei kleineren
Geschäftskunden unterschätzen. 40 Prozent dieser Kunden bevorzugen eine
persönliche Ansprechperson, während nur 6 Prozent der Banken das für relevant
halten.
Diese Fehleinschätzungen wirken sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus.
Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Unternehmen offen für digitale Services
sind, insbesondere in den Bereichen Finanzierung und Automatisierung. Banken,
die hier investieren, können nicht nur Kosten senken, sondern gleichzeitig
gezielt die Kundenbindung stärken.
Geschäftsmodellspezifisches Know-how ist gefragt
Firmenkunden erwarten von ihrer Bank zunehmend, eine Rolle als Sparringspartner
Geschäftsmodellspezifisches Know-how ist gefragt
Firmenkunden erwarten von ihrer Bank zunehmend, eine Rolle als Sparringspartner
