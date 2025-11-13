    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    zeb.Firmenkundenstudie 2025 / Banken verkennen digitale Erwartungen ihrer Firmenkunden (FOTO)

    Münster/Frankfurt (ots) - Die deutsche Wirtschaft steckt fest. Nach zwei Jahren
    mit rückläufigem Bruttoinlandsprodukt wird für 2025 lediglich ein Nullwachstum
    erwartet. Gleichzeitig haben die Insolvenzen allein im ersten Halbjahr 2025 um
    9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugenommen. In diesem angespannten
    Umfeld zeigt die aktuelle Firmenkundenstudie von zeb, dass die Erwartungen von
    Unternehmen an ihre Banken deutlich gestiegen sind.

    Die Studie basiert auf der Befragung von 600 Unternehmen und 120 Banken in der
    DACH-Region - mit Fokus auf die deutschen Ergebnisse. So wünschen sich deutsche
    Unternehmen deutlich mehr digitale Betreuung, als Banken derzeit anbieten. Sie
    erwarten spezifisches Know-how sowohl in Bezug auf ihre Branche als auch auf ihr
    Geschäftsmodell. Und sie sehen nach wie vor ein großes Potenzial in der Nutzung
    von künstlicher Intelligenz, insbesondere in der Beratung.

    Dr. Bernd Liesenkötter, zeb-Partner und Co-Autor der Studie, führt aus: "Die
    Befragungsergebnisse regen an, grundlegende Betreuungsprinzipien bei
    Regionalbanken zu hinterfragen und neu auszurichten. Die Diskrepanz zwischen
    Kundenwunsch und Bankeneinschätzung ist nicht nur ein strategisches Risiko,
    sondern auch eine verpasste Chance zur Differenzierung. Wer digitale Betreuung
    richtig versteht und umsetzt, kann Effizienzgewinne realisieren und die
    Kundenzufriedenheit gleichzeitig deutlich steigern."

    Diskrepanzen in der Kundenbetreuung

    Die Studie zeigt im Detail eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was Banken
    anbieten, und dem, was Unternehmen erwarten. Während 85 Prozent der Banken bei
    großen Unternehmenskunden auf eine persönliche Ansprechperson setzen, bevorzugen
    nur 33 Prozent der Unternehmen dieses Modell. Stattdessen wünschen sich hier 39
    Prozent ein hybrides und 28 Prozent ein rein digitales Betreuungsmodell.
    Auffällig ist, dass Banken die Bedeutung persönlicher Betreuung bei kleineren
    Geschäftskunden unterschätzen. 40 Prozent dieser Kunden bevorzugen eine
    persönliche Ansprechperson, während nur 6 Prozent der Banken das für relevant
    halten.

    Diese Fehleinschätzungen wirken sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus.
    Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Unternehmen offen für digitale Services
    sind, insbesondere in den Bereichen Finanzierung und Automatisierung. Banken,
    die hier investieren, können nicht nur Kosten senken, sondern gleichzeitig
    gezielt die Kundenbindung stärken.

    Geschäftsmodellspezifisches Know-how ist gefragt

    Firmenkunden erwarten von ihrer Bank zunehmend, eine Rolle als Sparringspartner
