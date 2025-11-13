EDEKA Schenke gewinnt Deutschen Handelspreis 2025 in der Kategorie Mittelstand (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Auszeichnung für das Familienunternehmen EDEKA Schenke aus Gütersloh im Rahmen
des Deutschen Handelskongresses
- Jury würdigt Verbindung von Tradition, Innovation und gesellschaftlichem
Engagement
Der selbstständige EDEKA-Kaufmann Reiner Schenke wurde mit seinem
Familienunternehmen EDEKA Schenke im Rahmen des gestrigen Deutschen
Handelskongresses in Berlin mit dem Deutschen Handelspreis 2025 in der Kategorie
"Mittelstand" ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit die herausragende Leistung
des seit 1934 bestehenden Familienunternehmens, das sich in dritter und vierter
Generation zu einem leistungsstarken Handelsunternehmen mit rund 450
Mitarbeitenden und 14 Märkten entwickelt hat. Die Auszeichnung des
Handelsverbands Deutschland (HDE) zählt zu den renommiertesten Preisen der
Branche und ehrt besondere Erfolge im Handelssektor.
- Auszeichnung für das Familienunternehmen EDEKA Schenke aus Gütersloh im Rahmen
des Deutschen Handelskongresses
- Jury würdigt Verbindung von Tradition, Innovation und gesellschaftlichem
Engagement
Der selbstständige EDEKA-Kaufmann Reiner Schenke wurde mit seinem
Familienunternehmen EDEKA Schenke im Rahmen des gestrigen Deutschen
Handelskongresses in Berlin mit dem Deutschen Handelspreis 2025 in der Kategorie
"Mittelstand" ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit die herausragende Leistung
des seit 1934 bestehenden Familienunternehmens, das sich in dritter und vierter
Generation zu einem leistungsstarken Handelsunternehmen mit rund 450
Mitarbeitenden und 14 Märkten entwickelt hat. Die Auszeichnung des
Handelsverbands Deutschland (HDE) zählt zu den renommiertesten Preisen der
Branche und ehrt besondere Erfolge im Handelssektor.
Familienunternehmen mit Tradition und Zukunft
"Reiner Schenke und seine Familie zeigen Tag für Tag, was verantwortungsvolles
Unternehmertum im Mittelstand bedeutet. Mit ihrem Engagement, ihrer
zukunftsgerichteten Innovationskraft und ihrer regionalen Verwurzelung setzen
sie Maßstäbe für nachhaltigen Erfolg - getragen von der genossenschaftlichen
Struktur unseres Verbunds", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA
ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Geführt von Reiner Schenke sowie seinen Söhnen Janik
und Robin Schenke verdient das Familienunternehmen besondere Anerkennung für die
konsequente Ausrichtung auf Qualität, Regionalität und Genuss. Mit eigener
Bäckerei, Feinkostabteilung und Produktionsküche sowie einem Sortiment von über
45.000 Artikeln positioniert sich das Unternehmen als Impulsgeber für den
modernen Lebensmittelhandel. In ihren Märkten setzen die Kaufleute auf moderne
Technologien wie digitale Preisschilder, Self-Checkout-Systeme und ein
integriertes Warenwirtschaftssystem. Die jüngste Erweiterung und Modernisierung
des Stammhauses in Gütersloh unterstreicht die kontinuierliche Investition in
Kundenerlebnis, Nachhaltigkeit und Effizienz.
Verantwortung über das Tagesgeschäft hinaus
Das Unternehmen engagiert sich aktiv für seine Gemeinschaft: als
Ausbildungsbetrieb, als Integrationspartner für geflüchtete Menschen und als
Mitgestalter eines funktionierenden gesellschaftlichen Miteinanders. Auch
innerhalb des EDEKA-Verbunds bringen sie sich in Gremien ein und setzen sich für
die Belange mittelständischer Unternehmer ein - solidarisch, zukunftsorientiert
und genossenschaftlich geprägt. "Dieses Unternehmerteam steht beispielhaft für
die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des mittelständischen Handels in
Deutschland", so das Urteil der Jury des Deutschen Handelspreises 2025.
Der Deutsche Handelspreis
Der Deutsche Handelspreis ehrt seit 2002 die herausragenden Leistungen von
Unternehmen und Persönlichkeiten im Handel in den Kategorien "Mittelstand",
"Großunternehmen" und "Lifetime Award". Der renommierte Preis ist die höchste
Auszeichnung der Branche und wird jährlich vom Handelsverband Deutschland (HDE)
im Rahmen des Deutschen Handelskongresses verliehen. Die Jury setzt sich aus
renommierten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Handel zusammen
und bewertet nominierte Unternehmen nach Kriterien wie Innovationskraft,
Kundenorientierung und nachhaltiges Wirtschaften.
EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative
Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds
basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf
Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und
Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von
Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung
verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.
Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem
EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000
Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.
Pressekontakt:
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Tel. 040 / 6377 - 2182
E-Mail: mailto:presse@edeka.de
https://verbund.edeka
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6157516
OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
"Reiner Schenke und seine Familie zeigen Tag für Tag, was verantwortungsvolles
Unternehmertum im Mittelstand bedeutet. Mit ihrem Engagement, ihrer
zukunftsgerichteten Innovationskraft und ihrer regionalen Verwurzelung setzen
sie Maßstäbe für nachhaltigen Erfolg - getragen von der genossenschaftlichen
Struktur unseres Verbunds", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA
ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Geführt von Reiner Schenke sowie seinen Söhnen Janik
und Robin Schenke verdient das Familienunternehmen besondere Anerkennung für die
konsequente Ausrichtung auf Qualität, Regionalität und Genuss. Mit eigener
Bäckerei, Feinkostabteilung und Produktionsküche sowie einem Sortiment von über
45.000 Artikeln positioniert sich das Unternehmen als Impulsgeber für den
modernen Lebensmittelhandel. In ihren Märkten setzen die Kaufleute auf moderne
Technologien wie digitale Preisschilder, Self-Checkout-Systeme und ein
integriertes Warenwirtschaftssystem. Die jüngste Erweiterung und Modernisierung
des Stammhauses in Gütersloh unterstreicht die kontinuierliche Investition in
Kundenerlebnis, Nachhaltigkeit und Effizienz.
Verantwortung über das Tagesgeschäft hinaus
Das Unternehmen engagiert sich aktiv für seine Gemeinschaft: als
Ausbildungsbetrieb, als Integrationspartner für geflüchtete Menschen und als
Mitgestalter eines funktionierenden gesellschaftlichen Miteinanders. Auch
innerhalb des EDEKA-Verbunds bringen sie sich in Gremien ein und setzen sich für
die Belange mittelständischer Unternehmer ein - solidarisch, zukunftsorientiert
und genossenschaftlich geprägt. "Dieses Unternehmerteam steht beispielhaft für
die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des mittelständischen Handels in
Deutschland", so das Urteil der Jury des Deutschen Handelspreises 2025.
Der Deutsche Handelspreis
Der Deutsche Handelspreis ehrt seit 2002 die herausragenden Leistungen von
Unternehmen und Persönlichkeiten im Handel in den Kategorien "Mittelstand",
"Großunternehmen" und "Lifetime Award". Der renommierte Preis ist die höchste
Auszeichnung der Branche und wird jährlich vom Handelsverband Deutschland (HDE)
im Rahmen des Deutschen Handelskongresses verliehen. Die Jury setzt sich aus
renommierten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Handel zusammen
und bewertet nominierte Unternehmen nach Kriterien wie Innovationskraft,
Kundenorientierung und nachhaltiges Wirtschaften.
EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative
Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds
basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf
Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und
Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von
Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung
verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.
Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem
EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000
Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.
Pressekontakt:
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Tel. 040 / 6377 - 2182
E-Mail: mailto:presse@edeka.de
https://verbund.edeka
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6157516
OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Autor folgen