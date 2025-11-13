EDEKA Schenke gewinnt Deutschen Handelspreis 2025 in der Kategorie Mittelstand (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Auszeichnung für das Familienunternehmen EDEKA Schenke aus Gütersloh im Rahmen

des Deutschen Handelskongresses

- Jury würdigt Verbindung von Tradition, Innovation und gesellschaftlichem

Engagement



Der selbstständige EDEKA-Kaufmann Reiner Schenke wurde mit seinem

Familienunternehmen EDEKA Schenke im Rahmen des gestrigen Deutschen

Handelskongresses in Berlin mit dem Deutschen Handelspreis 2025 in der Kategorie

"Mittelstand" ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit die herausragende Leistung

des seit 1934 bestehenden Familienunternehmens, das sich in dritter und vierter

Generation zu einem leistungsstarken Handelsunternehmen mit rund 450

Mitarbeitenden und 14 Märkten entwickelt hat. Die Auszeichnung des

Handelsverbands Deutschland (HDE) zählt zu den renommiertesten Preisen der

Branche und ehrt besondere Erfolge im Handelssektor.





Familienunternehmen mit Tradition und Zukunft



"Reiner Schenke und seine Familie zeigen Tag für Tag, was verantwortungsvolles

Unternehmertum im Mittelstand bedeutet. Mit ihrem Engagement, ihrer

zukunftsgerichteten Innovationskraft und ihrer regionalen Verwurzelung setzen

sie Maßstäbe für nachhaltigen Erfolg - getragen von der genossenschaftlichen

Struktur unseres Verbunds", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA

ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Geführt von Reiner Schenke sowie seinen Söhnen Janik

und Robin Schenke verdient das Familienunternehmen besondere Anerkennung für die

konsequente Ausrichtung auf Qualität, Regionalität und Genuss. Mit eigener

Bäckerei, Feinkostabteilung und Produktionsküche sowie einem Sortiment von über

45.000 Artikeln positioniert sich das Unternehmen als Impulsgeber für den

modernen Lebensmittelhandel. In ihren Märkten setzen die Kaufleute auf moderne

Technologien wie digitale Preisschilder, Self-Checkout-Systeme und ein

integriertes Warenwirtschaftssystem. Die jüngste Erweiterung und Modernisierung

des Stammhauses in Gütersloh unterstreicht die kontinuierliche Investition in

Kundenerlebnis, Nachhaltigkeit und Effizienz.



Verantwortung über das Tagesgeschäft hinaus



Das Unternehmen engagiert sich aktiv für seine Gemeinschaft: als

Ausbildungsbetrieb, als Integrationspartner für geflüchtete Menschen und als

Mitgestalter eines funktionierenden gesellschaftlichen Miteinanders. Auch

innerhalb des EDEKA-Verbunds bringen sie sich in Gremien ein und setzen sich für

die Belange mittelständischer Unternehmer ein - solidarisch, zukunftsorientiert

und genossenschaftlich geprägt. "Dieses Unternehmerteam steht beispielhaft für

die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des mittelständischen Handels in

Deutschland", so das Urteil der Jury des Deutschen Handelspreises 2025.



Der Deutsche Handelspreis



Der Deutsche Handelspreis ehrt seit 2002 die herausragenden Leistungen von

Unternehmen und Persönlichkeiten im Handel in den Kategorien "Mittelstand",

"Großunternehmen" und "Lifetime Award". Der renommierte Preis ist die höchste

Auszeichnung der Branche und wird jährlich vom Handelsverband Deutschland (HDE)

im Rahmen des Deutschen Handelskongresses verliehen. Die Jury setzt sich aus

renommierten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Handel zusammen

und bewertet nominierte Unternehmen nach Kriterien wie Innovationskraft,

Kundenorientierung und nachhaltiges Wirtschaften.



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds

basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen

rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf

Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und

Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,

die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der

EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das

nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben

Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung

verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount

setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.

Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem

online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem

EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds

ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000

Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200

Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.



Pressekontakt:



EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Unternehmenskommunikation

Tel. 040 / 6377 - 2182

E-Mail: mailto:presse@edeka.de

https://verbund.edeka



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6157516

OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG







