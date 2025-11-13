    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    EDEKA Schenke gewinnt Deutschen Handelspreis 2025 in der Kategorie Mittelstand (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - Auszeichnung für das Familienunternehmen EDEKA Schenke aus Gütersloh im Rahmen
    des Deutschen Handelskongresses
    - Jury würdigt Verbindung von Tradition, Innovation und gesellschaftlichem
    Engagement

    Der selbstständige EDEKA-Kaufmann Reiner Schenke wurde mit seinem
    Familienunternehmen EDEKA Schenke im Rahmen des gestrigen Deutschen
    Handelskongresses in Berlin mit dem Deutschen Handelspreis 2025 in der Kategorie
    "Mittelstand" ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit die herausragende Leistung
    des seit 1934 bestehenden Familienunternehmens, das sich in dritter und vierter
    Generation zu einem leistungsstarken Handelsunternehmen mit rund 450
    Mitarbeitenden und 14 Märkten entwickelt hat. Die Auszeichnung des
    Handelsverbands Deutschland (HDE) zählt zu den renommiertesten Preisen der
    Branche und ehrt besondere Erfolge im Handelssektor.

    Familienunternehmen mit Tradition und Zukunft

    "Reiner Schenke und seine Familie zeigen Tag für Tag, was verantwortungsvolles
    Unternehmertum im Mittelstand bedeutet. Mit ihrem Engagement, ihrer
    zukunftsgerichteten Innovationskraft und ihrer regionalen Verwurzelung setzen
    sie Maßstäbe für nachhaltigen Erfolg - getragen von der genossenschaftlichen
    Struktur unseres Verbunds", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA
    ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Geführt von Reiner Schenke sowie seinen Söhnen Janik
    und Robin Schenke verdient das Familienunternehmen besondere Anerkennung für die
    konsequente Ausrichtung auf Qualität, Regionalität und Genuss. Mit eigener
    Bäckerei, Feinkostabteilung und Produktionsküche sowie einem Sortiment von über
    45.000 Artikeln positioniert sich das Unternehmen als Impulsgeber für den
    modernen Lebensmittelhandel. In ihren Märkten setzen die Kaufleute auf moderne
    Technologien wie digitale Preisschilder, Self-Checkout-Systeme und ein
    integriertes Warenwirtschaftssystem. Die jüngste Erweiterung und Modernisierung
    des Stammhauses in Gütersloh unterstreicht die kontinuierliche Investition in
    Kundenerlebnis, Nachhaltigkeit und Effizienz.

    Verantwortung über das Tagesgeschäft hinaus

    Das Unternehmen engagiert sich aktiv für seine Gemeinschaft: als
    Ausbildungsbetrieb, als Integrationspartner für geflüchtete Menschen und als
    Mitgestalter eines funktionierenden gesellschaftlichen Miteinanders. Auch
    innerhalb des EDEKA-Verbunds bringen sie sich in Gremien ein und setzen sich für
    die Belange mittelständischer Unternehmer ein - solidarisch, zukunftsorientiert
    und genossenschaftlich geprägt. "Dieses Unternehmerteam steht beispielhaft für
    die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des mittelständischen Handels in
    Deutschland", so das Urteil der Jury des Deutschen Handelspreises 2025.

    Der Deutsche Handelspreis

    Der Deutsche Handelspreis ehrt seit 2002 die herausragenden Leistungen von
    Unternehmen und Persönlichkeiten im Handel in den Kategorien "Mittelstand",
    "Großunternehmen" und "Lifetime Award". Der renommierte Preis ist die höchste
    Auszeichnung der Branche und wird jährlich vom Handelsverband Deutschland (HDE)
    im Rahmen des Deutschen Handelskongresses verliehen. Die Jury setzt sich aus
    renommierten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Handel zusammen
    und bewertet nominierte Unternehmen nach Kriterien wie Innovationskraft,
    Kundenorientierung und nachhaltiges Wirtschaften.

    EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

    Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds
    basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
    rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf
    Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und
    Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
    die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von
    Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
    EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
    nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
    Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung
    verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
    setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.
    Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
    online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem
    EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
    ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000
    Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
    Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

    Pressekontakt:

    EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
    Unternehmenskommunikation
    Tel. 040 / 6377 - 2182
    E-Mail: mailto:presse@edeka.de
    https://verbund.edeka

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6157516
    OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG




