    adesso: Optimistisch für 2025

    Nach Darstellung des Analysten Marc-Rene Tonn von Warburg Research hat die adesso AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) ein solides Zahlenwerk abgeliefert. Auf Basis der jüngst vorgelegten Zahlen erwarte das Unternehmen den Umsatz und das EBITDA für 2025 in der oberen Hälfte des Zielkorridors. In der Folge senkt der Analyst dennoch das Kursziel auf 150,00 Euro (zuvor: 160,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.11.2025, 12:35 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 13.11.2025 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. 

    Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0Z23Q5.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 94,00EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst:
    Kursziel: 150,00 EUR



