REPLY: Quartalsbericht genehmigt - Finanzstärke bis 30.09.2025!
Reply verzeichnete im dritten Quartal 2025 beeindruckende finanzielle Erfolge und plant, in die Zukunft der KI zu investieren.
- Der Verwaltungsrat von Reply hat den Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2025 genehmigt.
- Der Konzernumsatz stieg um 9,0% auf 1.819,8 Millionen Euro im Vergleich zu 1.669,6 Millionen Euro im Vorjahr.
- Das EBITDA betrug 335,5 Millionen Euro, was 18,4% des Umsatzes entspricht, gegenüber 275,5 Millionen Euro im Vorjahr.
- Das EBIT lag bei 281,0 Millionen Euro, was 15,4% des Umsatzes entspricht, im Vergleich zu 224,2 Millionen Euro im Vorjahr.
- Die Nettofinanzposition zum 30. September 2025 betrug 423,1 Millionen Euro, ein Anstieg gegenüber 362,5 Millionen Euro zum 30. Juni 2025.
- Reply plant, in den kommenden Monaten weiter in agentische KI-Ökosysteme zu investieren, um Organisationen zu schaffen, in denen KI ein integraler Bestandteil der Entscheidungs- und Geschäftsprozesse ist.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Reply ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Reply lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 119,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 120,60EUR das entspricht einem Plus von +1,09 % seit der Veröffentlichung.
