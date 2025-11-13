    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis (reported Ebitda) der Reederei habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, während der Umsatz dank höherer Frachtraten knapp darüber liege, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 112,4EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Cristian Nedelcu
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



