DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Auftragsdynamik des dritten Quartals setze sich im Schlussquartal fort, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.