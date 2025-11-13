    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    UBS stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sixt nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Entschdeidend bleibe die Geschäftsentwicklung in Nordamerika. An den Konsensschätzungen sollte sich wenig ändern./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 75,70EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zehua Jiang
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 102
    Kursziel alt: 102
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



