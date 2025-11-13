Shutdown-Ende bringt keine Wende – ETH, BTC fallen, nur XRP trotzt dem Trend

Die Erleichterung über das Ende des längsten Shutdowns in der Geschichte der USA währt an den Finanzmärkten nur kurz. Trotz der Wiederaufnahme der Regierungsarbeit fehlt Anlegern weiterhin ein entscheidender makroökonomischer Kompass: Die für Oktober erwarteten Inflations- und Jobdaten werden nach Angaben des Weißen Hauses wohl nie veröffentlicht. Der ungewöhnliche Daten-Blackout belastet Risikoassets – einschließlich Bitcoin und Ethereum . Eine Ausnahme bleibt XRP .

Am Donnerstagnachmittag notiert Bitcoin bei 102.920 US-Dollar, ein Minus von rund 2 Prozent. Ethereum fällt auf 3.500 US-Dollar und verliert etwa 1,3 Prozent. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung rutscht ebenfalls um 1,5 Prozent auf 3,48 Billionen US-Dollar ab.

In einem ansonsten roten Markt ist XRP die einzige große Kryptowährung mit grünen Vorzeichen. Die Kryptowährung steigt um 2,7 Prozent auf 2,50 US-Dollar. Grund hier ist, dass der Nasdaq das erste US-amerikanische Spot-XRP-ETF von Canary Capital zertifiziert, das am Donnerstag zum US-Handelsstart debütieren soll.

Damit reiht sich XRP in die Riege jener Kryptowährungen ein, die – ähnlich wie Bitcoin und Ethereum – zunehmend über regulierte Finanzprodukte zugänglich werden.

Makro-Lage bleibt unklar – Fed muss ohne Oktober-Daten entscheiden

Nach 42 Tagen Stillstand hat das US-Repräsentantenhaus am Mittwoch ein kurzfristiges Finanzierungspaket verabschiedet, das den Regierungsbetrieb bis Ende Januar 2026 sichert. Präsident Donald Trump signierte das Gesetz noch am selben Abend.

Obwohl das Shutdown-Ende formal Klarheit bringt, hinterlässt die monatelange Blockade ein massives Informationsloch. Laut der Presseabteilung des Weißen Hauses werden die wichtigen Oktober-Daten zu Verbraucherpreisen und Beschäftigung aufgrund der Unterbrechung nicht mehr veröffentlicht.

Damit fliegen nicht nur Investoren, sondern auch die US-Notenbank bei ihren nächsten Zinsentscheidungen sprichwörtlich blind. Der Markt preist diese neue Unsicherheit bereits ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



