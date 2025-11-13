    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProCredit Holding & Co.KGaA AktievorwärtsNachrichten zu ProCredit Holding & Co.KGaA

    ROUNDUP

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Faule Kredite zehren an Gewinn von Procredit - Aktie sackt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinneinbruch auf 58,2 Millionen Euro, -30% YoY.
    • Risikovorsorge steigt auf fast 17 Millionen Euro.
    • Eigenkapitalrendite sinkt auf 7,4 Prozent, -3,9% YoY.
    ROUNDUP - Faule Kredite zehren an Gewinn von Procredit - Aktie sackt ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Drohende Kreditausfälle haben der Procredit Holding einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen einer hohen Risikovorsorge im dritten Quartal stand in den ersten neun Monaten unter dem Strich nur noch ein Gewinn von 58,2 Millionen Euro und damit knapp ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor, wie Procredit am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert, obwohl das Unternehmen seine Renditeprognose wegen der faulen Kredite schon Ende Oktober gekappt hatte.

    Die Procredit-Aktie verlor am Vormittag zuletzt mehr als fünf Prozent auf 7,46 Euro und war damit größer Verlierer im Kleinwerte-Index SDax . Damit setzte sich ihr Kursverfall fort, der nach der Gewinnwarnung Ende Oktober eingesetzt hatte.

    Da hatte Procredit bekannt gegeben, dass die Eigenkapitalrendite in diesem Jahr statt rund 10 Prozent nur noch 7 bis 8 Prozent erreichen dürfte. Jetzt ist klar: In den ersten neun Monaten lag sie bei 7,4 Prozent nach 11,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Grund dafür war die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle: Sie sprang von gut 4 Millionen auf fast 17 Millionen Euro nach oben. Der Löwenanteil davon entfiel auf das dritte Quartal.

    Zudem ging der Zinsüberschuss in den ersten neun Monaten um knapp vier Prozent auf rund 261 Millionen Euro zurück. Weil der Provisionsüberschuss nicht im gleichen Maß wuchs, sanken die operativen Erträge um zwei Prozent auf knapp 324 Millionen Euro.

    Allerdings konnte Procredit das Kreditvolumen währungsbereinigt um gut zehn Prozent ausweiten. Im Gesamtjahr soll es wie geplant währungsbereinigt um rund zwölf Prozent wachsen.

    Die Procredit Holding mit Sitz in Frankfurt ist die Muttergesellschaft der Procredit-Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist. Sie soll einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten. Der Schwerpunkt ihres Geschäfts liegt in Südost- und Osteuropa. Außerdem ist die Gruppe in Südamerika und in Deutschland aktiv./stw/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

    Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 16.309 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie um +0,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProCredit Holding & Co.KGaA bezifferte sich zuletzt auf 437,03 Mio..

    ProCredit Holding & Co.KGaA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5900 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ProCredit Holding & Co.KGaA - 622340 - DE0006223407

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProCredit Holding & Co.KGaA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Faule Kredite zehren an Gewinn von Procredit - Aktie sackt ab Drohende Kreditausfälle haben der Procredit Holding einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen einer hohen Risikovorsorge im dritten Quartal stand in den ersten neun Monaten unter dem Strich nur noch ein Gewinn von 58,2 Millionen Euro und damit knapp …