    UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst habe in einem soliden Quartal die Umsatzerwartungen knapp übertroffen, während der Bruttowarenwert (GMV) ein wenig enttäuscht habe, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. In Südkorea seien zudem die Aufträge im Oktober zum Wachstum zurückgekehrt./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 19,69EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 35
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


