DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Positiv habe der Auftragseingang des Zulieferers für die Halbleiterbranche herausgeragt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 20,26EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte