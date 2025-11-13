DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Positiv habe der Auftragseingang des Zulieferers für die Halbleiterbranche herausgeragt./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 20,26EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



