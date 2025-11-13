ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank an - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Deutsche Bank auf 38,40 €
- Einstufung bleibt "Overweight" für positive Entwicklung
- Investorenveranstaltung am 17. November erwartet Wachstum
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,00 auf 38,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf ihrer Investorenveranstaltung am 17. November dürften sich die Frankfurter zur nächsten Wachstumsphase über das laufende Jahr hinaus äußern, schrieb Kian Abouhossein am Mittwochabend in seiner Vorschau. Nach der bemerkenswerten Trendwende unter der neuen Führung könnte die Aktie von einem glaubwürdigen Weg hin zu einer Eigenkapitalrendite (ROTE) von 12 Prozent bis 2028 profitieren. Deutsche-Bank-Aktien tragen aktuell den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,42 auf Tradegate (13. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,94 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -5,65 %/+22,66 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 38,40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Mercedes meldet heute Rekordgewinn-Einbruch und die steigen um 7,5 %; geht also auch anders....aber Dt. Bank hat ja immerhin schon seit 01.01. einen guten Lauf gezeigt und wenn die 30 Euro halten ist es ja auch ok soweit. Fehlt nur noch die Ankündigung einer Div für 2025 von > 1 Euro....
Da sich die fallenden Zinsen erst deutlich zeitverzögert auf den Kurs auswirken, hat man noch ein wenig Zeit die DBK zu halten.
Moin,