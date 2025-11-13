    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank an - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Kursziel für Deutsche Bank auf 38,40 €
    • Einstufung bleibt "Overweight" für positive Entwicklung
    • Investorenveranstaltung am 17. November erwartet Wachstum
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,00 auf 38,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf ihrer Investorenveranstaltung am 17. November dürften sich die Frankfurter zur nächsten Wachstumsphase über das laufende Jahr hinaus äußern, schrieb Kian Abouhossein am Mittwochabend in seiner Vorschau. Nach der bemerkenswerten Trendwende unter der neuen Führung könnte die Aktie von einem glaubwürdigen Weg hin zu einer Eigenkapitalrendite (ROTE) von 12 Prozent bis 2028 profitieren. Deutsche-Bank-Aktien tragen aktuell den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,42 auf Tradegate (13. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,94 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -5,65 %/+22,66 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 38,40 Euro

