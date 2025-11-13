JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank an - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,42 auf Tradegate (13. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,94 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -5,65 %/+22,66 % bedeutet.