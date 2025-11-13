    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LEG Immobilien auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Immobiliengruppe decke sich mit den Erwartungen, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei mit weiteren Verkäufen aus dem Portfolio zu rechnen./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Thomas Rothäusler
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 78
    Kursziel alt: 78
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
