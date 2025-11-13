    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    Aktionäre werden belohnt

    Disney zündet Dividenden-Rakete – Streaming und Freizeitparks boomen

    Walt Disney hat in seinem vierten Geschäftsquartal nur durchwachsene Zahlen vorgelegt – doch der Konzern setzt alles daran, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die Dividende wird verdoppelt!

    Für Sie zusammengefasst
    • Disney verdoppelt Dividende und Aktienrückkaufprogramm.
    • Streaming und Freizeitparks zeigen starke Wachstumszahlen.
    • CEO Iger plant Umbau mit Fokus auf Streaming und Kosten.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: Matt Alexander Media Assignments - PA Wire

    Der Unterhaltungskonzern Disney will seine Aktionäre kräftig belohnen: Im neuen Geschäftsjahr soll die Dividende um 50 Prozent steigen, gleichzeitig wird das Aktienrückkaufprogramm auf 7 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Der Kursaufschwung soll damit endlich zurückkehren – denn die Disney-Aktie steckt seit 2022 in einer Seitwärtsbewegung zwischen 80 und 125 US-Dollar fest, weit entfernt vom Allzeithoch aus dem Jahr 2021.

    Die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres zeigen eine deutliche Zweiteilung: Während Umsatz und operativer Gewinn insgesamt leicht zurückgingen – der Umsatz stagnierte bei 22,46 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis sank um 5 Prozent auf 3,48 Milliarden US-Dollar – überzeugten besonders zwei Sparten: das Streaming-Geschäft und die Freizeitparks.

    Die Disney-Aktie rutscht am Donnerstag vorbörslich rund 3,5 Prozent ins Minus. Auf Jahressicht steht immerhin noch ein Kursplus von 15 Prozent zu Buche.

    Walt Disney

    -3,63 %
    +3,82 %
    +7,20 %
    +2,87 %
    +5,25 %
    +7,99 %
    -15,40 %
    -7,05 %
    +1.109,22 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686

    Die Streamingplattformen Disney+ und Hulu legten im Quartal um 12,5 Millionen Abonnenten zu und zählen nun zusammen 196 Millionen Nutzer. Der operative Gewinn im Streaming stieg um 39 Prozent auf 352 Millionen US-Dollar – unterstützt auch durch einen neuen Vertriebsdeal mit Charter Communications. Ein Highlight war der Start des Films Lilo & Stitch auf Disney+, der in fünf Tagen 14,3 Millionen Abrufe erreichte.

    Auch das Segment "Parks, Erlebnisse und Produkte" florierte: Der operative Gewinn kletterte hier um 13 Prozent auf 1,88 Milliarden US-Dollar, unter anderem dank steigender Buchungen bei Kreuzfahrten und der guten Entwicklung in Disneyland Paris.

    CEO Bob Iger, der noch bis Ende 2026 im Amt ist, will den Konzern weiter umbauen – mit Fokus auf Streaming, Erlebnisangebote und strikte Kostenkontrolle.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 97,79EUR auf Tradegate (13. November 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 101,89$, was einem Rückgang von -12,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
