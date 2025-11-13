Disney zündet Dividenden-Rakete – Streaming und Freizeitparks boomen

Die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres zeigen eine deutliche Zweiteilung: Während Umsatz und operativer Gewinn insgesamt leicht zurückgingen – der Umsatz stagnierte bei 22,46 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis sank um 5 Prozent auf 3,48 Milliarden US-Dollar – überzeugten besonders zwei Sparten: das Streaming-Geschäft und die Freizeitparks.

Der Unterhaltungskonzern Disney will seine Aktionäre kräftig belohnen: Im neuen Geschäftsjahr soll die Dividende um 50 Prozent steigen, gleichzeitig wird das Aktienrückkaufprogramm auf 7 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Der Kursaufschwung soll damit endlich zurückkehren – denn die Disney-Aktie steckt seit 2022 in einer Seitwärtsbewegung zwischen 80 und 125 US-Dollar fest, weit entfernt vom Allzeithoch aus dem Jahr 2021.

Die Disney-Aktie rutscht am Donnerstag vorbörslich rund 3,5 Prozent ins Minus. Auf Jahressicht steht immerhin noch ein Kursplus von 15 Prozent zu Buche.

Die Streamingplattformen Disney+ und Hulu legten im Quartal um 12,5 Millionen Abonnenten zu und zählen nun zusammen 196 Millionen Nutzer. Der operative Gewinn im Streaming stieg um 39 Prozent auf 352 Millionen US-Dollar – unterstützt auch durch einen neuen Vertriebsdeal mit Charter Communications. Ein Highlight war der Start des Films Lilo & Stitch auf Disney+, der in fünf Tagen 14,3 Millionen Abrufe erreichte.

Auch das Segment "Parks, Erlebnisse und Produkte" florierte: Der operative Gewinn kletterte hier um 13 Prozent auf 1,88 Milliarden US-Dollar, unter anderem dank steigender Buchungen bei Kreuzfahrten und der guten Entwicklung in Disneyland Paris.

CEO Bob Iger, der noch bis Ende 2026 im Amt ist, will den Konzern weiter umbauen – mit Fokus auf Streaming, Erlebnisangebote und strikte Kostenkontrolle.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 97,79EUR auf Tradegate (13. November 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.





