Walt Disney Aktie knickt ein - 13.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Walt Disney Aktie. Sie fällt um -2,91 % auf 97,77€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute bei der Walt Disney Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Disney ist ein globaler Marktführer im Bereich Unterhaltung, bekannt für seine ikonischen Charaktere und Themenparks. Hauptkonkurrenten sind Comcast, Warner Bros. und Netflix. Einzigartig durch starke Markenpräsenz und Disney+.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Walt Disney in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,87 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walt Disney Aktie damit um +3,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Walt Disney einen Rückgang von -6,99 %.

Walt Disney Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,82 % 1 Monat +7,20 % 3 Monate +2,87 % 1 Jahr +5,25 %

Informationen zur Walt Disney Aktie

Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 173,18 Mrd. € wert.

The Walt Disney Company (NYSE: DIS) today reported earnings for its fourth quarter and full year ended September 27, 2025. Financial Results for the Quarter and Full Year: Revenues in Q4 of $22.5 billion were comparable to Q4 fiscal 2024, and …

Walt Disney Aktie jetzt kaufen?

Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.