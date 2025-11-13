Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,16075 USD

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte EUR/USD bei 1,078526USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,16075USD ein Wert von 10.762,4USD geworden – ein Gewinn von +7,62 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Abwärtsbewegung zeigt der Kurs Anzeichen einer Erholung, mit Widerständen bei 1,1608 und 1,1830 sowie Unterstützungen bei 1,1494 und 1,1468. Die Tagesspannen variieren zwischen 1,1480 und 1,1670, was auf Volatilität hinweist. Die technische Analyse deutet auf eine kritische Phase im 1,16er-Bereich hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.