    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Besonders beachtet!

    9445 Aufrufe 9445 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Aktie sackt ab - 13.11.2025

    Am 13.11.2025 ist die Siemens Aktie, bisher, um -7,01 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Aktie sackt ab - 13.11.2025
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Siemens Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Aktie. Mit einer Performance von -7,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute bei der Siemens Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    215,58€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    244,32€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,72 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +3,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens einen Anstieg von +33,97 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

    Siemens Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,16 %
    1 Monat +4,11 %
    3 Monate +8,72 %
    1 Jahr +40,31 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Siemens Aktie, die trotz eines Rekordgewinns von 10,4 Milliarden Euro einen signifikanten Kursverlust erlitten hat. Anleger sind irritiert über diese Entwicklung und diskutieren mögliche Übernahmen sowie die Fokussierung auf das Kerngeschäft. Während einige auf kurzfristige Kursgewinne hoffen, äußern andere Skepsis und Verkaufsabsichten, insbesondere im Hinblick auf die Abspaltung von Healthineers.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.

    Zur Siemens Diskussion

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,32 Mrd.EUR € wert.

    Dax dreht ins Minus - Merck-Aktien gefragt


    Der Dax ist am Donnerstag nach einem Start mit leichten Zugewinnen bis zum Mittag in den roten Bereich gedreht. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.211 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent …

    Abspaltung schickt Siemens und Healthineers ans Dax-Ende


    Die Aktien von Siemens und Siemens Healthineers sind am Donnerstag von den Anlegern an das Ende im Leitindex Dax verbannt worden. Neben den vom Technologiekonzern an diesem Morgen vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen zu den weiteren …

    Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die nun angekündigte direkte Trennung von 30 Prozent der Tochter Siemens Healthineers liege etwas unter den von ihm erwarteten 40 Prozent, …

    Siemens Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens

    0,00 %
    -5,82 %
    -6,44 %
    -0,98 %
    +24,44 %
    +84,84 %
    +99,05 %
    +174,43 %
    +190,74 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Siemens Aktie sackt ab - 13.11.2025 Am 13.11.2025 ist die Siemens Aktie, bisher, um -7,01 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.