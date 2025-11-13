Siemens Aktie sackt ab - 13.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Aktie. Mit einer Performance von -7,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute bei der Siemens Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,72 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +3,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens einen Anstieg von +33,97 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

Siemens Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,16 % 1 Monat +4,11 % 3 Monate +8,72 % 1 Jahr +40,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Siemens Aktie, die trotz eines Rekordgewinns von 10,4 Milliarden Euro einen signifikanten Kursverlust erlitten hat. Anleger sind irritiert über diese Entwicklung und diskutieren mögliche Übernahmen sowie die Fokussierung auf das Kerngeschäft. Während einige auf kurzfristige Kursgewinne hoffen, äußern andere Skepsis und Verkaufsabsichten, insbesondere im Hinblick auf die Abspaltung von Healthineers.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.

Informationen zur Siemens Aktie

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,32 Mrd.EUR € wert.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem Start mit leichten Zugewinnen bis zum Mittag in den roten Bereich gedreht. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.211 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent …

Die Aktien von Siemens und Siemens Healthineers sind am Donnerstag von den Anlegern an das Ende im Leitindex Dax verbannt worden. Neben den vom Technologiekonzern an diesem Morgen vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen zu den weiteren …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die nun angekündigte direkte Trennung von 30 Prozent der Tochter Siemens Healthineers liege etwas unter den von ihm erwarteten 40 Prozent, …

Siemens Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.