DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/2026 mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dem Hersteller von Biokraftstoffen sei operativ ein starker Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte zurückhaltend sein./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,92 % und einem Kurs von 17,38EUR auf Tradegate (13. November 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

