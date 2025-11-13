UBS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Grand City Properties nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Charles Boissier attestierte dem Wohnungsunternehmen am Donnerstag in seiner ersten Reaktion eine durchwachsene Geschäftsentwicklung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 10,84EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

