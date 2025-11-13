    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Grand City Properties nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Charles Boissier attestierte dem Wohnungsunternehmen am Donnerstag in seiner ersten Reaktion eine durchwachsene Geschäftsentwicklung./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 10,84EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Charles Boissier
    Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Grand City Properties auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat Grand City Properties nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Charles Boissier attestierte dem Wohnungsunternehmen am Donnerstag in seiner ersten Reaktion eine durchwachsene …