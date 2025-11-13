TUI Aktie steigt auf 7,8300€ - 13.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die TUI Aktie. Sie steigt um +2,17 % auf 7,8300€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TUI Aktie. Nach einem Plus von +4,81 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,8300€, mit einem Plus von +2,17 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TUI Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,77 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TUI eine negative Entwicklung von -8,07 % erlebt.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,71 % 1 Monat +0,26 % 3 Monate -3,77 % 1 Jahr -0,18 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der TUI Aktie im Vergleich zu Jet2 plc, wobei die institutionellen Investoren TUI keine höhere Bewertung zusprechen. Die Herausforderungen durch hohe Vermögenswerte und politische Risiken werden hervorgehoben. Einige Teilnehmer sind optimistisch bezüglich zukünftiger Entwicklungen, während die Notwendigkeit einer Zerschlagung zur Wertsteigerung ebenfalls diskutiert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,97 Mrd. € wert.

Die vorläufigen Ergebnisse von TUI für das Geschäftsjahr 2025 zeigen Umsätze von 24,2 Mrd. EUR, was leicht unter den Erwartungen liegt (–0,8 %) und einem Wachstum von 4,4 % entspricht, das die angepeilte Spanne von 5–10 % knapp verfehlt. Diese Abweichung dürfte auf eine schwächere Performance im Bereich Märkte & Airlines in Deutschland zurückzuführen sein, da TUI die Margen über das Volumen priorisierte.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.