    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Kursziel für Delivery Hero bei 38 Euro.
    • GMV über Erwartungen, positive Quartalszahlen erzielt.
    • Wachstum in Asien und Trendwende in Südkorea erwartet.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe erwartungsgemäß erfreulich abgeschnitten, wobei der Bruttowarenwert (GMV) etwas über den Schätzungen liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Trendwende in Südkorea. Zudem erwarte das Unternehmen, dass Asien im Schlussquartal zu einem Wachstum beim GMV zurückkehren werde./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:59 / EST

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,74 % und einem Kurs von 19,46 auf Tradegate (13. November 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,08 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +76,21 %/+134,95 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 38 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
