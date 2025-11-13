Jungheinrich weiter erholt - Barclays lobt Marge

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 32,46 auf Tradegate (13. November 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +8,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +21,72 %/+43,57 % bedeutet.