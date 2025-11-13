AKTIE IM FOKUS
Jungheinrich weiter erholt - Barclays lobt Marge
- Jungheinrich-Aktien steigen um 3,6 Prozent.
- Chartwiderstand bei 200- und 100-Tage-Linie.
- Barclays-Experte sieht Erholung im dritten Quartal.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Jungheinrich haben am Donnerstag auf die positive Kursreaktion vom Vortag noch etwas aufgesattelt. Die Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik kletterten um bis 3,6 Prozent, schafften es aber noch nicht über einen Chartwiderstand, den die einfache 200-Tage-Linie und die 100-Tage-Linie leisten.
Barclays-Experte Timothy Lee zeigte sich erfreut, dass im dritten Quartal anstelle des befürchteten Margendämpfers eine Erholung gegenüber dem zweiten Quartal erzielt werden konnte. Dies sei Kosteninitiativen, aber auch geringerem Wettbewerbs- und Preisdruck zu verdanken. Insgesamt sieht Lee gute Voraussetzungen für eine Erholung der Aktien. Mit 32,68 Euro liegen sie noch deutlich unter dem Jahreshoch von 42,84 Euro - und seinem neuen Kursziel von 42 Euro./ag/jha/
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 32,46 auf Tradegate (13. November 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +8,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +21,72 %/+43,57 % bedeutet.
